Aseguran que Icardi está muy cerca de otra famosa argentina

A principios de diciembre, Mauro Icardi aterrizó en Buenos Aires junto a sus hijos. Pero estar en la misma ciudad y compartir momentos en familia no hizo que Wanda Nara cambiara su decisión de divorciarse.

La estadía de Icardi en Argentina no sólo sirvió para que vuelva a encontrarse su familia, sino también para que pueda divertirse con sus amigos y en una de sus salidas, coincidió con otra famosa argentina que, casualmente, también está soltera: Floppy Tesouro.

El encuentro salió a la luz a partir de las historias de Instagram de Icardi, quien compartió una foto con un grupo de personas entre las que se destaca la modelo. "Noche de amigos", escribió. Pero lo cierto es que hasta el momento, nunca habían sido visto juntos y mucho menos se conocía esta amistad.

Además, Vicky Braier -conocida popularmente como Juariu- no tardó en descubrir que Floppy comenzó a seguir al futbolista en Instagram y aunque él no la sigue, le da "me gusta" a sus fotos.

Cabe recordar que Tesouro está retomando su vida cotidiana, ya que a principios de octubre se fracturó los dos pies y quedó en silla de ruedas. "Estaba haciendo deportes extremos y creo que fue corriendo. Si bien entreno un montón todos los días de mi vida, hay cosas a los que no estoy acostumbrada", reconoció la modelo. Y aunque no está autorizada para dar detalles sobre el programa que contará con la conducción de Marley, explicó que comenzó a sentir malestar cuando terminó las grabaciones.

"Empecé con dolores muy fuertes en los pies pero nunca me imaginé que eran fracturas. Pero con el correr de los días me di cuenta que cada vez me dolían más", aseguró Floppy, cuyo diagnóstico fue fractura de calcáneo en el pie izquierdo y doble en el derecho.

Luego de someterse a una larga recuperación, días atrás pudo volver a caminar. "El primer mes fue durísimo, no podía creer lo que me estaba pasando, cómo no podía hacer nada sola, de la noche a la mañana en silla de ruedas, el hecho de ducharme sentada, no poder manejar, no poder manejarme normalmente, no fue nada fácil", detalló en un posteo de Instagram.

"El segundo mes, le puse más garra que nunca entendiendo que era algo pasajero y que la única manera de sobrellevarlo era poniendo toda la energía en mi recuperación", agregó, para luego agradecer el apoyo de su familia, amigos y seguidores que le enviaron mensajes de aliento. (NA)