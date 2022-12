Ser campeón lejos de casa: bahienses que festejaron la tercera por el mundo

(Nota ampliada de la edición impresa)

Hay días, momentos, que no importan las coordenadas. Aunque uno desee estar en otro lugar, extrañe, o añore un abrazo de alguien que está bien lejos hay algo que nos une, que nos conecta con ese sitio y esa gente. Y, sobre todo, con un mismo sentimiento. Un GPS emocional que acerca cualquier punto del globo.

En el último mes, ese puente para unir corazones y olvidarse de las fronteras y los kilómetros fue el Mundial de fútbol, más precisamente la selección argentina.

Ser campeón mundial nos hizo felices a todos y, también, nos sensibilizó, nos unió, nos hizo reflexionar. Sentimientos como estos y muchos más pueden multiplicarse cuando te toca atravesar esta vivencia en un país que no es el tuyo, una tierra que no te parió.

Esta experiencia la vivieron muchos bahienses alrededor del mundo y tres de ellos contaron cómo fue disfrutar la consagración argentina lejos de casa.

Por distintos motivos y en diferentes etapas de sus vidas Pedro Bosco, María Luz Melendi y Matías Hernández vivieron Qatar 2022 desde España, Alemania e rlanda, respectivamente.

¿Barcelona? De Messi

De gorro, Pedro celebra el Mundial desde el Arco del Triunfo.

“Este Mundial hizo que me den ganas de volver a Argentina, a mí tierra. Y un montón de amigos y amigas están la misma”.

Pedro Bosco nació en Bahía aunque siempre tuvo un espíritu inquieto y este momento de su vida lo encuentra en Barcelona trabajando de médico, luego de formar parte de una ONG como rescatista en el Mar Mediterráneo. Pero esa gran historia de vida será para otro momento.

Futbolero de ley. Hincha de Boca, la Selección y Bella Vista, donde disputó un puñado de partidos en Primera como arquero, este Mundial movilizó hasta sus fibras más íntimas.

“Es una locura ser campeones del mundo, siento que conquistamos el mundo en serio. Acá en Barcelona están todo el día hablando de eso, ves banderas de Argentina en las calles ¡en Barcelona! que son súper nacionalistas, súper catalanes. No nos entra en la cabeza lo que logran estos pibes”, agregó Bosco.

A pesar de querer estar festejando con los suyos en Bahía, Peter encontró varias cosas positivas en esto de transitar este acontecimiento desde el corazón de Cataluña.

“Vivir un Mundial fuera del país es muy loco, la parte positiva es que cuando lo vivís en Argentina siento que hay mucho menos variedad de inmigración que cuando estás, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona. Es loco porque iba por la calle y estaba lleno de gente de Marruecos festejando, vas a un bar y está plagado de ingleses y franceses viendo su partido. Está bueno en ese sentido porque podés ver cómo viven el Mundial las otras culturas”, reconoce.

Además, le permitió también enterarse un rasgo más de la forma de vida del lugar.

“Me sorprendió para muy mal cómo lo viven en España, muy fríos… este es un país que tiene muy poca unidad nacional. Más allá de que Argentina puede estar peleada políticamente, hay un sentimiento de unidad nacional, hay un amor a la tierra, a la Patria, que creo que va más allá de cualquier ideología y eso se expresa mucho con el fútbol. Acá, por ejemplo, los catalanes no querían que gane España por lo que es para ellos el concepto de España, entonces en Cataluña iban por Messi. Hay bastante gente acá que en vez de España le dicen el país vecino, es bastante fuerte eso”, señaló Bosco.

Con la 10 de Diego y la celeste y blanca a todos lados.

“Algo que me pasó este mes –agregó- y creo que está muy bueno, es esto de que muchas veces se escucha decir que Argentina es una mierda, que no hay futuro, etc., etc. Y hace un mes que dejé de escuchar esa frase y empecé a escuchar 'qué ganas de volver a Argentina, cómo extraño a la Argentina…'. Después era muy común escuchar a gente de otros países hablando de cómo jugaba Argentina, de Messi, de Lautaro, y son cosas que te emocionan mucho. Es y fue muy fuerte todo lo que pasó”, insistió.

Aunque a un océano de distancia, los festejos que se vieron a lo largo y a lo ancho de nuestro país también se replicaron en Barcelona. Como en casa.

“Es muy emocionante vivir esto tan lejos de tu tierra, cada partido te hace extrañar más al país, a tus amigos, pero bueno, salen otras formas de vincularse. Por ejemplo acá después de cada partido de Argentina se llenaba el Arco del Triunfo. Después de la semifinal fue una locura y la final fue increíble, realmente Barcelona parecía Capital Federal. Fue una locura, estaba toda la ciudad paralizada entorno al Mundial. En su mayoría quería que gane Argentina por Messi”, contó.

De Berlín, con amor

Desde el corazón de Alemania, campeones del mundo.Lu

“Fue bastante raro, porque desde que tengo uso de razón siempre vi el Mundial con mis amigas. Acá sabía que iba a ser distinto. Con un grupo de argentinos que están viviendo acá nos reuníamos a ver todos los partidos en un bar también de argentinos”, contó Luz, abogada de nuestra ciudad, quien se encuentra viviendo en Leipzig, donde llegó junto a su novio Julián con una visa de Working Holiday.

Ese punto de encuentro fue el lugar para disfrutar el Mundial, aunque cábalas aparte, la final la vio en Berlín, donde estaba de paseo.

“Estuvo muy bueno –agregó-, capaz que no era lo que esperaba para este Mundial pero al mismo tiempo me encontré con un montón de personas que no conocía y me di cuenta que el fútbol tiene un poco eso: es un momento que te une con gente que no conoces y te terminás abrazando con todo el mundo, saltando, sufriendo, abrazándote. O alguien que no sabés quién es te agarra la mano porque te ve sufriendo porque no querés ver un penal”, recordó.

Luz, a la derecha, bancando a la Scaloneta en "la casa de la Selecicón" para ella.

Pese a esto, también se extrañaba el calor del hogar.

“Todo eso estuvo muy bueno, me gustó bastante pero se sintió la falta de la gente que uno quiere, de poder festejar y compartir con ellos. Eso sí lo noté, pero igual fue todo una locura”, señaló Melendi.

Hincha de River y fanática de la Scaloneta, Luz también aprovechó la experiencia para conocer cómo se siente el fútbol en otras culturas.

“Otra cosa que me flasheó muchísimo es que la final me tocó verla con franceses, y si bien cada uno gritó sus goles, se pudo convivir sin problemas en el bar en el que estábamos y de manera súper armónico. Al final hasta nos terminaron felicitando, yo que sigo el fútbol y que claramente no pasa en nuestro país me sorprendió muchísimo”, admitió.

Luz en sus prirmeros días en Leipzig.

Pese a estar en un lugar casi desconocido para ella, se sorprendió al ver que no era la única que hinchaba por Argentina.

“En el bar había muchas personas de otros países que apoyaban a nuestra Selección. Ver gente de otros países con la camiseta de Argentina, de Messi, me flasheó muchísimo. Me puse a charlar y eran de Colombia, Venezuela, Perú, Brasil y todos tenían el mismo sentimiento que nosotros, hinchaban por Argentina, eso estuvo muy lindo y me sorprendió”, dijo Luz.

En Irlanda se brindó por Argentina

Para Matías Hernández también fue toda una experiencia de vida -otra más- vivir el Mundial en tierras ajenas: irlandesas, en Dublín más precisamente.

"Vivirlo tan lejos de casa fue rarísimo. Es muy raro porque en mi caso, que soy muy fanático del fútbol, muy hincha de Boca miro todos los partidos aunque me tenga que acostar a las 4 de la mañana e ir a trabajar con dos horas de sueño, y con la Selección lo mismo hasta con los amistosos. Y acá Irlanda no es un país muy futbolero, si bien siguen la Premier no es un país con cultura de fútbol y como Irlanda no clasifica a un Mundial desde el 2002, no había mucha fiebre mundialista", explicó Mati, quien trabaja en la isla para una empresa que presta servicios para Microsoft.

Si bien se sigue el fútbol, sobre todo la Premier League y no bancan a Inglaterra, el rugby y un llamativo y novedoso deporte copan la mayor atención allá: el fútbol daélico.

"Es una mezcla de handball y fútbol, y tiene algo de rugby. No sabés la gente que mueve eso acá, es una cosa increíble: los estadios y los bares se llenan", contó.

Pese a ser futbolero fanático, todo este contexto hizo que a Mati no pudier meterse rápidamente en modo mundialista.

"Fue raro porque me costó contagiarme, en Argentina siempre tenés las propagandas o los programas deportivos que están dos o tres meses antes hablando del Mundial, haciendo la cuenta regresiva y todo. Y acá no, fue como que me sentí en el Mundial recién el día de la inauguración. En ese sentido me sentí un poquito extraño porque yo siempre un mes antes estaba impaciente para que arranque el Mundial", reconoció.

Al igual que a Luz y a Pedro, Mati experimentó el vivir este acontecimiento en un lugar cosmpolita.

"Lo bueno es que acá hay una gran diversidad cultural, por ejemplo yo trabajo con gente de Letonia, de Lituania, hay croatas, brasileños, uruguayos, españoles, hay un chico de Portugal… en ese sentido estuvo buenísimo porque tenes para charlar de fútbol con gente de todos lados y para cagarnos un poco también estuvo bueno", admitió.

A su manera, Mati jugó y disfrutó el torneo a su manera y con sus afectos.

"Yo el Mundial lo viví con amigos que viven conmigo, todos argentinos y se sumó otro chico que también es de Bahía que es amigo mio hace muchos años. Lo vi en casa, tranquilo… acá había varios pubs donde se juntaban muchos argentinos y yo siempre por una cuestión de cómo me gusta vivir el fútbol lo vivo tranquilo, en casa, sin mucha gente, no tolero mucho la multitud en esos momentos", se sinceró.

"Cuando lo ganamos fue una locura total -agregó-, porque era algo que uno lo veía tan lejos. Uno pensaba cuándo lo vamos ganar y ahora ya está, ya pasó, somos campeones del mundo y ahora cómo sigue esto. Uno queda medio como en una nube, siente que el objetivo está cumplido, lo que tantos años quisimos ya pasó, ¿y ahora?", se preguntó. El frío, la hora, ni el clima poco futbolero, nada frenó a los argentinos en Irlanda que coparon las calles para festejar la tercera.

"Acá hubo muchos festejos, hubo un banderazo en la previa del partido y también después del partido con la consagración consumada, la gente se juntó en el Spire, que es como si fuese el Obelisco en Buenos Aires. Hubo una muy buena cantidad de argentinos y también gente de otros lados que alentaban a Messi. Yo trabajo con un chico nigeriano que todo el tiempo me decía Messi, Messi, que gane Messi. Es más, el lunes después del partido vino a trabajar con la bandera Argentina ¡increíble!", cerró Mati.

Como ellos, miles de bahienses disfrutan lejos de Bahía pero unidos en el sentimiento: ser campeones del mundo.