El desahogo de Franchi: "Llegamos a dudar si estábamos haciendo las cosas bien"

Más que un requisito reglamentario, una obligación personal. El triunfo del pasado viernes saldó una enorme deuda para el medanense Luciano Franchi, el quinto ganador del Campeonato Estival de Midget 2022/23.

Dos temporadas debió esperar Pomelo para volver a pisar el escalón más alto de un podio veraniego. Vaya si no tenía atragantado ese grito victorioso.

“Nos sacamos un peso de encima muy grande. Era una traba en la cabeza de mucho tiempo, de tantos podios seguidos y no poder ganar. Por suerte se nos dio y nos llena de felicidad”, cuenta Pomelo, campeón del Invernal 2022.

“Muchos preguntaron en este último tiempo si podía o quería atender otros autos, pero la realidad es que, más allá de algún consejo, no quiero despegarme del auto ni dejar de trabajar junto con Guille (su hermano, el motorista) y los demás chicos para buscar esto que se logró”, agregó.

El triunfo, en una de las mejores competencias de los últimos campeonatos (una pena que concluya con vueltas menos), confirma además algo que también le quitó el sueño durante algunos meses. Puntualmente, desde el playoff pasado.

“Teníamos una necesidad muy grande de volver a hacer funcionar el auto como en el pasado y poder ganar otra vez. En todo este tiempo que no se había logrado nos llegamos a dudar si estábamos haciendo las cosas bien. Siempre estábamos ahí, pero no se podía. Esto confirma que las cosas se están haciendo bien”, aseguró.

--No se ganaba, pero estás siempre ahí. La regularidad fue impresionante.

--Somos regulares, sí. Pero así y todo lo estábamos sufriendo. Sin ganar no es el mismo el sabor, así que fue muy grande la mochila de presión que nos sacamos. Ahora se va a respirar y trabajar de otra manera en el taller, con otra tranquilidad.

Mucho debió trabajar Pomelo para coronar su tercera gran noche veraniega en su historial midgista (no ganaba desde la temporada 2019/20). Por cierto, su participación en la prueba concluyente comenzó desde la segunda fila de partida.

No hubo banderazo a cuadros (culminó con vueltas menos por el trompo de Ezequiel Roth), pero Lucho nos regaló, junto a Fernando Caputo, Claudio Roth y el campeón Luciano Vallejos, una de las mejores carreras finales en mucho tiempo…

“Fue una fecha trabajada desde la serie. De hecho, en la semifinal los chicos venían desde atrás más rápidos que yo. Javier Rey me hizo dos maniobras muy buenas y tuve que defenderme mucho para sostenerme y por eso se trabajó mucho en boxes para buscar ir mejor en la final”, contó el excampeón, de impecable partida en el plato fuerte.

“No me daba cuenta que era tan buena carrera, venía muy concentrado en lo mío y tratando de aguantar. Vi en su momento que al Feti (Caputo) le barrió la trompa y después que apareció Claudio (Roth) por el medio, pero no era consciente lo que estaba pasando. Cuando me bajé me dijeron que fue un carrerón, así que me alegro porque se haya dado así”, contó sobre la final.

--¿Incidió en el carrerón todo el trabajo de Vicente en la pista?

--Sí, ni hablar. Lo que más ayudó fue la humedad del circuito. Polenta (Vicente) nos dijo que lo primero que iba a buscar era eso y claramente dio resultado. Faltaría un poco más de tierra, pero el primer objetivo se cumplió. Hay que ir trabajando en eso fecha a fecha.

Deuda saldada, regularidad asombrosa y protagonismo puntero incuestionable. Todo ello se traduce en el segundo puesto en el campeonato y un por demás auspicioso campeonato por delante para el medanense, quien va por la revancha tras un opaco playoff pasado.

Campeonato (cumplidas 5 fechas): 1) Luciano Vallejos, 136.35; 2) Luciano Franchi, 135.30; 3) Sebastián Burgos, 70.95; 4) Fernando Caputo, 68.88; 5) Carlos Puccinelli, 63.90; 6) Leonel Ramos, 61.63; 7) Claudio Roth, 60; 8) Juan Cruz Rodríguez, 56.43; 9) Fernando Bonivardo, 53.43 y 10) Lucas Grill, 52.18.