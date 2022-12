Avanzan las peatonales, abren nuevos comercios, la industria se amplía y crecen los robacables

Por Juan Florin

--Buen día, Juan, ¿vos tampoco pudiste dormir?

--Y no... Te diría que hace días. Ojalá hoy se nos dé, creo que la selección se lo merece.

--Sin duda. Ya lo hecho por los muchachos es un logro que, pase lo que pase, será recordado, aunque los argentinos somos muy exitistas.

--Somos muchas cosas..., y más allá del resultado, sería muy bueno que perdure la unión y el sentimiento argentino que desató el Mundial, especialmente el hecho de poner los colores nacionales por encima de todo.

--Tal cual, pero cortemos con el fútbol porque los nervios me matan y pasemos mejor a nuestros habituales temas de cada domingo. ¿Te parece?

--Dale, pedite dos cortados y arranquemos. ¿Por dónde querés empezar?

--Es diciembre y el abastecimiento de agua se encuentra en su período crítico. Sin embargo, aunque a cuentagotas, la vamos remando.

--Es verdad, en varios sectores sale un hilo de agua por las canillas, pero el panorama está un poco mejor que otros años, quizás porque las temperaturas vinieron dando algo de alivio. Incluso el dique Paso de las Piedras resiste.

--¿Sí?

--El otro día mi amigo Rodrigo fue a hacer unas fotos y se ve que ha bajado, pero la cota no mermó tanto. Está a tres metros y medio del nivel máximo, con esto te quiero decir que podría ser peor. Veremos qué pasa estos días...

--El tema sigue siendo la capacidad de transporte.

--Exacto, un tema que, junto con las pérdidas de la red, viene desde hace décadas. Esperemos que las obras se vayan concretando.

--Hablando de obras, ¿alguna interesante para la ciudad?

--Sí, tengo algunos datos interesantes, José Luis. La Muni está muy conforme porque logró interesar a varias empresas que participaron de licitaciones. Por ejemplo, esta semana que pasó se abrieron los sobres para la semipeatonalización de la primera cuadra de Belgrano y Donado y hubo tres ofertas.

--De la peatonal de Falucho, en Villa Mitre, ¿tenés novedades?

--Sí, hubo dos ofertas para esa cuadra y la semipeatonal de Garibaldi, que incluye tres cuadras, recibió dos ofertas. Además, el lunes se abren los sobres de la tercera etapa del Parque Industrial.

--¿Fecha de inicio para las obras de las semipeatonales?

--Se estima que será en enero, lo que resulta positivo porque arrancarían los trabajos en un momento del año donde hay menos gente circulando por el centro.

--¿Alguna otra obra más?

--Sí, tengo novedades de una que venía demorada por la falta de interesados. Me refiero a la rotonda de Rincón y El Gualeguay, en la zona de Rafael Obligado.

--Se van a poner contentos los vecinos que hace rato te vienen insistiendo con esta obra.

--Tenés razón. El proyecto se concretará muy cerca de la planta embotelladora de la Coca Cola, que recibió ampliaciones, que tiene mayor injerencia hacia el sur del país y, obviamente, evidencia un gran lío de camiones. Por eso, con razón, los vecinos vienen reclamando.

--Bueno, pero ¿qué novedad tenés?

--Pará un poco con la ansiedad, José Luis. No me dejás hablar.

--Es que está por empezar el partido y el tiempo nos corre, je, je.

--El tema es así. La Muni va a invertir casi 80 millones de pesos, con un aporte de Coca Cola también. Se recibió una oferta, a cargo de la empresa Coince, y ahora el tema deberá pasar por el Concejo Deliberante, para que sea ratificado.

--Bien, sigamos recorriendo el espinel.

--Dale, hay un tema que está generando mucha preocupación: una banda de robacables en Ingeniero White.

--Tenés razón, es permanente el robo de cables en la zona del Puente La Niña, lo dejan a oscuras.

--Y han hecho lo mismo con los cables que alimentan a la planta depuradora de ABSA, dejándola sin poder funcionar.

--Me dijeron que lo mismo pasó en la obra de avenida Dasso.

--Te dijeron bien. Se robaron una gran cantidad, por lo que esa arteria quedó sin iluminación durante varios días y es un tema muy preocupante porque hay quienes ofrecen por las redes sociales esos cables, que son muy fáciles de identificar. Se hicieron las denuncias y es de esperar que la Policía se ponga las pilas porque el problema crece. De hecho varias instituciones y empresas también se vieron también afectadas.

--Bueno, ¿qué más?

--Si me permitís, tengo una linda novedad de un colegio en materia de reciclado y medio ambiente.

--¿A ver?

--Junto a la Asociación Ambientalista del Sur, que los asesoró y guió en todo el proyecto, los chicos del Victoria Ocampo iniciaron el programa “Dejando Huellas”. Se colocaron big bags donde los alumnos se encargaron de recolectar plásticos limpios y secos, todo esto acompañado de contenidos sobre la economía circular y su importancia.

--Un ejemplo más de cómo los chicos marcan el camino, ¿no?

--Sí, y con todo lo juntado recibieron un banco hecho de “madera plástica”, que brinda testimonio de cómo se puede transformar en algo el material que, de otra forma, terminaría en el relleno sanitario.

--Felicitaciones, pero no te hagas el sota y tirame alguna novedad comercial, Juan. Hace rato que venimos hablando y nada.

--Tus deseos son órdenes, amigo. Por lo que sé, hay intención de una casa de comidas rápidas de montar un local en el playón del shopping, únicamente para el expendio a clientes que vayan en automóvil.

--Interesante, tirá más data.

--Mirá, uno de los problemas sería ordenar el tránsito para que no se registren inconvenientes en una zona que tiene mucha circulación y afluencia los fines de semana. Una idea, según me comentaron, es utilizar una calle lateral (Scalabrini Ortiz) para que no tengan que ingresar al predio.

--Bueno, pero habrá que arreglarla un poco para que pueda ser utilizada.

--Supongo que en eso andarán.

--Bien, pero seguí con buenas nuevas, dale.

--Sí, seguramente viste una gran construcción en 9 de Julio al 3800, frente al Parque de la Ciudad.

--Ni idea.

--Me comentaron que la obra la está haciendo la empresa de ómnibus San Gabriel para guardar sus colectivos, pero por ahora no tengo más datos.

--A propósito, el otro día fui al Parque de la Ciudad y pasé por el Polideportivo Norte. Había una máquina excavadora trabajando.

--Sí, porque empezó la construcción del Eco Punto. Seguramente transitaste por Castelli.

--Exacto. ¿Cómo va a funcionar?

--Los vecinos van a poder disponer los residuos secos que clasificaron en sus hogares para que, después de una separación, puedan volver a la actividad y cadena productiva. Además, van a instalar una estación solar matera con carga de USB, para que la gente pueda disfrutar de ese espacio.

--Nunca me dejás en banda. Avanti.

--Ok, tengo una apertura comercial, y lo bueno es que están tomando personal, pero primero pedile a Tito otro par de cortados y seguimos.

--Biennn... así me gusta. ¿De qué se trata?

--¿Te acordás que hace un tiempo te comenté que una concesionaria de motos había dejado el local de O’Higgins y Thompson para concentrarse en otro ubicado en la autovía Alfonsín?

--Sí claro.

--Bueno, ahora a ese local va una franquicia de una conocida tienda de tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar.

--Veo que estás reacio a dar el nombre, pero por lo menos podrías tirar alguna pista.

--Se trata de una empresa familiar fundada a mediados de los 80 en la ciudad de La Plata, donde tiene una pintoresca casa central, que es conocida por su inconfundible estilo y arquitectura.

¿Te alcanza?

--Ok, pero a cambio te pido más novedades.

--Nada te conforma, José María. ¡Sos insaciable, amigo!

--Dale, algo más seguro tenés.

--Me exprimís y algo tengo que reservar para la semana que viene, ja, ja, pero para dejarte conforme te comento que se alquiló el local de la esquina de Rodríguez y Zelarrayán.

--Uno que estuvo bastante tiempo cerrado ¿no?

--Exacto. Abre una empresa que se dedica a la venta de muebles y decoración para hogares.

--Che, ¿algo de las grandes empresas locales?

--No sé, ¿que querés que te diga? Orientame.

--Algún chisme tendrás.

--Tengo información, no chismes, amigo.

--Ok, compartila entonces.

--Te traje un par de peso. La primera es que el Directorio de Compañía Mega aprobó un proyecto para la construcción de un nuevo tren de fraccionamiento en la planta local. Esto permitirá, a mediados de 2025, aumentar en un 20 por ciento la capacidad de producción de propano, butano y gasolina natural, lo que equivale a sumar 900 TN/diarias a la producción actual

--Es el proyecto que vienen trabajando hace un par de años...

--Sí, veo que me prestás atención cuando te hablo. En el futuro, luego de otras obras a analizar, la Compañía podría llevar la producción hasta un 50% sobre la actual, esto es de 4.700 TN/d a 7.000 TN/d aproximadamente.

--¿Cuándo arrancan?

--Esperá. Actualmente la empresa está trabajando en diferentes aspectos técnicos y requerimientos relacionados con la ingeniería de detalle, procesos licitatorios y permisos, que permitirán definir dentro de los próximos 2 a 3 meses, los tiempos de construcción y costos de la inversión. Allí sí sería el anuncio formal. De todas formas, te recuerdo que Mega, con distintas inversiones que vino haciendo en Neuquén y Bahía, por unos 100 millones de dólares, aumentó la producción en alrededor de un 15 por ciento

--Bien, pero me hablaste de dos novedades...

--La otra es del área portuaria. Me llegó de muy buenas fuentes que Viterra, como así pasó a llamarse hace dos años el holding de origen suizo Glencore Agriculture, sigue comprando instalaciones en Bahía.

--¿La empresa que adquirió hace años Oleaginosa Moreno? ¿Qué sumó ahora?

--Hicieron efectiva la compra de la planta de procesamiento de oleaginosa perteneciente a Cargill, ubicada en el puerto de Ingeniero White

--Buen dato, Juan, aunque creo que algo de esto me habías comentado algunos meses atrás..

--Te comenté algo a mediados de año, pero ahora se efectivizó el traspaso de esa planta industrial que procesa semillas de girasol y de soja, con una capacidad de producción de 2.400 MT por día. Y antes que me preguntes, los 105 empleados se sumaron a Viterra.

--Se ve que apuestan firme a la producción local de aceites y subproductos.

--Sí, por lo que me dicen, la operación está pensada para satisfacer la demanda interna y externa.

--¿Vamos desensillando, o tenés algo más?

--Sí, te cambio de tema. Quienes se encuentran de parabienes, y tienen sus buenos motivos, son los integrantes del Parque Industrial Bahía Blanca. Al menos así lo hicieron notar en un acto de cierre de año que realizaron en su complejo.

--Hace rato, ya, que el Parque es noticia sólo por situaciones que involucran a su crecimiento.

--Tal cual. Y eso se nota también en una relación cada vez más fluida con diversos sectores, entre ellos el municipio, al que se le agradeció por haber podido avanzar y concretar el anhelado proyecto de calle Pedro Pico que permitirá acceder a la ruta mediante la rotonda y evitar así posibles accidentes, con el complemento de la construcción de una nueva portería.

--¿Estuvo el intendente en el acto?

--Sí, claro. De hecho Héctor Gay agradeció aquella mención y destacó el rol que hoy ocupa el Parque, claramente como un ente dinamizador, y el presidente de la Asociación de Propietarios, Juan Pablo Rodríguez Mendoza, destacó la concreción de la prolongación de la red de agua de calle Cabral, la habilitación de la obra de ampliación del servicio de gas, el asfaltado de varias calles, la colocación de 167 artefactos Led en reemplazo de las viejas luminarias y la ampliación y readecuación de las cámaras de monitoreo.

--¡Están a full los muchachos!

--Sí, como broche especial del evento se destacó el marco del Proyecto de Sustentabilidad que llevan a cabo en conjunto con la Unión Industrial, que les donó 600 ejemplares para forestar veredas y espacios verdes del complejo, pero hay algo más.

--Decime.

--Va muy avanzada la construcción de una subestación transformadora por parte de Edes. Está sobre una de las esquinas del Parque Industrial, en tierras cedidas por la Comuna. Va a estar terminada a mediados de 2023 y es algo muy positivo porque le va a dar mucha más potencia al complejo a futuro, permitiendo nuevas radicaciones y beneficiando, incluso, al área portuaria.

--Bueno, Juan, ahora sí, vayamos levantando campamento y a soñar con un nuevo campeonato del mundo.

--Dale, ojalá se dé. Hasta el próximo domingo.