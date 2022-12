El libro de Guadalupe Arceo que rompe los esquemas

“Tardes de vereda en la bici/merienda,/risas con mis amigas del barrio/Noroeste, fueron las primeras presentaciones de la adrenalina/corriendo por mi cuerpo al sentir que/era libre por el simple hecho de salir de/casa”. La base de mi fortuna, Guadalupe Arceo

***

Guadalupe vivió su gran momento. La última semana de noviembre la Casa Coleman, en la primera cuadra de la avenida Alem, abrió sus puertas para la presentación de su primer libro, Un elefante sentado en una hamaca paraguaya, resultado de varios años de participar en talleres de literatura, de aprender y de disfrutar de la escritura, hasta sentir que había llegado el momento de publicar parte de lo mucho que venía haciendo.

Junto con su libro, la histórica casona también se llenó de sus pinturas, realizadas todas en tiempos de la pandemia.

En el acto fue acompañada por la música de Tomás Mariani y de Lara Tramontana, quienes interpretaron canciones especialmente elegidas para acompañar la lectura de tres de los textos incluidos en el libro, en la voz de dos amigas, Verónica y Mónica, y de una de sus sobrinas, Pía Elena Lucarelli. “Fui muy feliz”, comenta Guadalupe y es una frase suficiente para graficar y resumir ese momento tan especial.

Nacida en Bahía Blanca, Guadalupe ha tenido una vida que le ha exigido una voluntad y una perseverancia especial, cualidades que mantiene hasta hoy y le permitieron transitar con entereza una severa discapacidad.

Recepcionista desde hace cinco años una empresa de construcciones de Ingeniero White, jugadora de tenis adaptado, artista plástica y mucho más, la literatura ha llegado a su vida como una manera distinta de expresarse y de compartir parte de sus vivencias y experiencias, y también hablar de sus logros, sus búsquedas y sus miedos.

En primera persona: “Una sensación de libertad”

--¿Cómo nace tu vocación por la escritura?

--Nació de rebote, sin pensarlo mucho. En 2015 asistí a un taller de cine en el teatro Municipal y en una de las clases nos explicaron que el cine abarcaba varias ramas, entre ellas la escritura. Eso me llevó a participar de un taller con Valeria Tentoni. Con ella empecé a escribir a borbotones, parecía que inconscientemente estaba esperando contar lo que mi cabeza necesitaba. Fue un taller muy rico a nivel aprendizaje. Luego seguí con Elsa Calzetta, una persona muy preparada, con un gran sentido del humor y una forma de enseñar que te engancha. Cuando por cuestiones de tiempo había dejado de escribir la pandemia fue el momento para volver a las letras. Así encontré a Laura Forchetti, escritora de Dorrego, con quien tomé clases virtuales. Para mí fue muy importante levantarme un lunes, abrir el Drive, ver que habían escrito mis compañeros y ponerme a escribir. En diciembre 2021 le comenté a Elsa que quería publicar mi libro y así comenzamos con este hermoso baile.

--¿De qué se trata “Un elefante…” y en qué género se puede encuadrar?

--Son narraciones escritas en los talleres que participé. En particular, el de Laura estaba dedicado a la periodista y escritora Clarice Lispector (1920-1977). Su escritura me enamoró y aprendimos a escribir “a la manera de…”, que puede parecer fácil, pero que no lo es. Entrar en la cabeza de esta escritora de un tiempo muy distinto al nuestro fue un desafío disfrutable. El libro es narrativo, con algunos poemas y vivencias personales. Clarice influyó mucho en mí, me hizo cranear una idea, ponerme en lugares que suelo estar y pensar, sentir las emociones. Su escritura es muy bella y fuerte.

--¿Cómo surge un título tan particular?

--Participar de un taller te estimula y te enseña que después de un proceso es bueno animarse a escribir un libro. En ese momento se me vino el nombre a la cabeza, que es algo que puedo llevar a mi vida personal: Desde que nací rompí muchos esquemas. Que un elefante esté sentado en una hamaca paraguaya es algo que también rompe el esquema de lo natural.

--¿Se basa en vivencias personales?

--Si, de mi infancia y a mi yo actual. Pasé por varias operaciones por mi discapacidad motriz y en el libro hay textos referidos a eso. De cómo mis sobrinas y sobrinos entienden mi discapacidad. Otros capítulos hablan de mí actualmente, de mis deseos y de mis miedos. Todo está relacionado con la escritura de Clarice Lispector.

--¿Cuál es el mensaje principal que te gustaría que tus lectores encontraran?

--No pensé en uno en particular. Cuando fui armando el libro busqué textos que despierten emociones. Que sean parte de una lectura entretenida. Ojalá lo haya logrado.

--¿Qué autores lees, cuáles te han marcado en el mundo de la literatura?

--Una de mis amigas me recomendó a Claudia Piñeiro, tengo muchos libros de ella. Soy amante de los relatos cortos y de los libros ilustrados porque me gusta mucho el arte, soy artista plástica ilustradora. En los talleres literarios te pasean por escritores que te llenan y te enseñan para escribir.

--¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo?

--Empecé a escribir sin saber que iba a publicar. De a poco fui eligiendo algunos de esos textos, los que para mí estaban bien, y les ponía una nota: “Para publicar en mi libro”. No fue fácil elegirlos. Como toda persona que lleva años escribiendo, siempre hay algo para mejorar.

“Después empecé a juntarme con Elsa, a dedicarle el tiempo que se necesita para leerlos en voz alta, modificarlos, ver si coincidíamos en el mensaje que se quería dar y así lo fuimos puliendo. Más de una vez nos quedábamos calladas, porque las emociones se despiertan sin pedir permiso. Fueron varios meses de laburo, de idas y vueltas”.

--¿Qué significó llegar a la publicación?

--Mucha felicidad. Publicarlo significó soltar mis escritos, crecer por dentro en muchas formas. Desprenderme de algo mío y compartirlo. El día de mi presentación hablé sobre esto, los días previos me di cuenta que tenía que soltarlo, que ya no es nada más mío Un elefante sentado en una hamaca paraguaya.

--¿Qué sensaciones te genera abrir tu vida en este escrito?

--Una sensación de libertad, de demostrar que yo también puedo hacer lo que deseo, lo que quiero, lo que me agrada.

--Te dedicás también a la pintura, ¿Qué relación encontrás entre pintar y escribir?

--Creo que la pintura es una forma de escribir con colores. Varias veces usé mis textos en mis pinturas. Para mí el arte es una araña con muchas patas. La pintura y la escritura son dos patas de esa araña, como también la fotografía, algo que también disfruto mucho. Subtitulo

Dónde buscarlo

Un elefante sentado en una hamaca paraguaya está a la venta en la Librería El Quijote, de Brown y Fitz Roy y Guadalupe espera que pronto esté en otras librerías locales.

El libro es uno de los varios logros personales que ha tenido Guadalupe en los últimos años y, curiosamente, fueron los días de la pandemia los que le permitieron aprovechar su tiempo de otras formas, concretar varios proyectos y seguir creciendo.

“Es una etapa de mi vida que transito aprendiendo y también disfrutando”, señala.

Cuando llega

Llega y enciende lo que/toca desbaratando/la normalidad

Llega y enciende lo que toca/con fuerte presencia silenciosa, truenan las rocas, las montañas

Llega, enciende lo que toca/Resplandecen los sentidos

Guadalupe Arceo