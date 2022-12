Los jugadores de la Liga del Sur también juegan la final

Por Fabián Rodríguez y Javier O. Schwab

(Nota publicada en la edición impresa)

Todo el país futbolero estará pendiente de la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia. En nuestra ciudad, quince jugadores de todos los equipos que integran la Liga del Sur dieron su punto de vista sobre tres temas puntuales. Y lo palpitan a full, con la expectativa lógica que genera el equipo conducido por Lionel Scaloni y su gran estrella, Lionel Messi.

Las preguntas realizadas a los futbolistas fueron las siguientes:

¿Qué te generó la selección en el Mundial?

¿Cómo vas a vivir la final?

¿Y qué partido imaginan contra Francia?

Agustín Grippaudo (Puerto Comercial)

“Sinceramente me generó muchísima ilusión y alegría, sobre todo por el gran momento que está atravesando todo el equipo y ni hablar del terrible torneo que está jugando Messi. La final la voy a vivir con muchísimos nervios y creo que va a ser un gran partido en el que se enfrentan dos seleccionados de enorme nivel. Ambos cuentan con grandes jugadores y me parece que vamos a ver un buen futbol. Me imagino un gran día para disfrutar en familia y amigos alentando a nuestra Selección”.

Agustín Cabrera (Tiro Federal)

“La verdad que esta Selección me genera felicidad; cada partido que compartí con mis amigos es una sensación hermosa. Del equipo me gustó la entrega y el carácter que tuvo en todos los partidos. En la gran mayoría de esos compromisos, el trámite estaba trabado y supieron tener esa paciencia justa para lograr abrir el marcador. La final la voy a vivir de manera tranquila, pero estaré eufórico como todos los partidos. Imagino un partido muy duro ante Francia; donde ninguno de los dos va a querer arriesgar. Pero estoy seguro que vamos a ganar”.

Gabino Belleggia (Bella Vista)

“Desde un principio, la Selección me generó felicidad y ganas de soñar con una nueva Copa, la que muchos argentinos deseamos levantar. Estos días previos a la final los viví con muchos nervios y un poco de ansiedad. Esta Copa no se nos puede escapar, aunque vamos a enfrentar a una gran rival como lo es Francia. Imagino que va a ser una final de ida y vuelta, porque ambas selecciones tienen individualidades de muy alto nivel, pero con la fe intacta de que Argentina está muy bien y tiene todo lo que se necesita para ser campeón mundial”.

Santiago Villalba (Villa Mitre)

“Generó ilusión desde el primer momento, más allá de la derrota del primer partido daba la sensación de que íbamos a llegar lejos por lo que transmitían los jugadores dentro y fuera de la cancha. Los jugadores demostraron lo que es la Selección como equipo y encima hay que sumarle a que tenemos a Messi, quien está cada vez mejor. La final la voy a vivir con los mismos nervios que los últimos partidos o más; sentado en el mismo lugar del sillón, el mismo volumen del TV, todo igual, ja, ja; pero con mucha fe. Imagino una final de mucho estudio en los primeros minutos, con Argentina tratando de tener la pelota y Francia esperando un poco más, sabiendo que tiene jugadores muy rápidos para cortar y salir de contra”.

Lautaro Mardones (Pacífico de Bahía)

“Desde la Copa América vengo viendo una Selección muy sólida y muy unida que pudo sacarse una mochila muy pesada. Hoy juega más tranquila y entendiendo a la perfección lo que se juegan. A pesar del primer partido, me encanta verla jugar y la garra que ponen. La final la voy a vivir con mucha ansiedad, más nervios que otra cosa, pero tenemos a ‘Leo’ (Messi) y puede pasar cualquier cosa. Imagino un partido muy intenso, sobre todo muy físico por los velocistas que tiene Francia en las bandas y la intensidad y el buen pie que tienen los del medio. Y nosotros tenemos una defensa muy sólida, un buen mediocampo y creo que allí puede estar la clave, ya que será un partido de mucha precisión”.

Gianni Ferrari (Pacífico de Cabildo)

“La Selección me generó mucha ilusión y confianza con el equipo y fue fundamental las distintas maneras de jugar en cada partido, como el último. La final la voy a vivir bastante nervioso y la voy a mirar con mi familia, como hice cada partido de esta Copa del Mundo. El partido con Francia va a ser muy trabado, pero después de ver al rival en la semi ante Marruecos creo que vamos a manejar el partido nosotros. Creo que tenemos posibilidades, sobre todo cuando veo que le cuesta cuando lo atacan”.

Gianfranco Rossi (Olimpo)

“Esta Selección me demostró que si lográs obtener sentido de pertenencia gran parte de éxito está asegurado. Y el sentir que cualquier partido puede ser el último de Messi me da tristeza y nostalgia, pero ojalá que Dios le regale este Mundial. Y con respecto a cómo se puede desarrollar la final, sinceramente no me la puedo imaginar. Pero sueño con que sea uno de los mejores partidos de Messi en su carrera ¡Lo quiero más que nadie, ja, ja!”.

Mariano Orsi (Libertad)

“Esta Selección me generó mucha admiración y respeto. Se nota que es un excelente grupo humano; y los grandes grupos consiguen grandes cosas. Creo que lo voy a vivir con mucho nerviosismo como todo el torneo y en familia, de cábala. Después, me imagino un partido abierto porque son dos equipos con muy buen funcionamiento y sobre todo con las mejores individualidades del mundo. Argentina tiene un plus con Messi. Merecemos ganar”.

Boris Herrera (Liniers)

“La Selección me generó mucha empatía, mucha humanidad y mucho sentido de pertenencia. Falló en el primer partido, pero tuvo que adaptarse a todos los rivales que enfrentó y lo hizo sin problemas. Tiene mucha actitud, muchas ganas. Y su gran desempeño se debe a una fortaleza grupal y mental muy grande. La final la voy a vivir y disfrutar con toda mi familia y será un lindo momento para compartir con todos ellos. Imagino un partido complejo porque Francia tiene mucha verticalidad; aunque creo que Argentina se va agrupar bien para restarle espacios a los jugadores más dinámicos. Pero nuestra Selección es muy inteligente para explotar los puntos débiles de los rivales como pasó en la final de la Copa América. La veo cerrada, pero con mucho optimismo”.

Brian Scalco (Huracán)

“Me generó pura emoción, nervios a mil y mucho orgullo de tener dos jugadores bahienses en el plante. La final la voy a vivir con nervios obvio porque estamos a un paso de levantar la Copa. También es el cumple de mi hermano así que si se da festejaremos por partida doble. Imagino un partido duro, parejo, pero con mucha confianza en esta Selección por toda la garra que pusieron hasta el momento. A Francia lo veo más vulnerable del medio hacia atrás, pero hay que cuidarse porque cuando van para adelante son un peligro. ¡Vamos Argentina!”.

Emanuel Dambolena (San Francisco)

“La Selección me generó algo lindo, no sólo en este Mundial sino hace ya dos o tres años. La unión que tienen como grupo y lo que transmiten puertas afuera, además de verlo a Messi de esta manera, te lo dice todo. Voy a mirar la final con mi familia, nerviosos, emocionados e ilusionados porque Argentina es hermosa. Y con Francia me imagino un partido de ida y vuelta, le tengo mucha fe a la defensa albiceleste y, teniendo al mejor de todos, estoy seguro que vamos hacer un gol o más”.

Nicolás Pacheco (Sporting)

“En este Mundial, la Selección me generó satisfacción como a todos los argentinos. Creo que hace mucho tiempo no nos sentíamos tan representados como con está camada, o esa es la sensación que tengo. Pero generó eso, satisfacción, alegría. La final seguramente la voy a vivir bastante nervioso, pero a su vez tranquilo porque estoy seguro que van a dejar la vida. Veo un partido cerrado, ellos dándonos la pelota y saliendo de contra que es lo que mejor hacen. Las que tengamos las vamos a tener que aprovechar. Y ojalá nos encontremos el domingo con una felicidad absoluta”.

Lautaro Ceballos (Sansinena)

“Fueron muchas sensaciones y sentimientos encontrados, tal vez no arrancamos de la mejor manera, pero no se perdió el rumbo, ni la esperanza y se logró salir para adelante, siempre apoyando a estos 26 animales que dejan todo por este país hermoso. Mejoraron en cada partido y nos llenaron de mucha alegría. La final la vamos a vivir en familia con las cábalas de todos los partidos, con la mayor euforia que se puede tener, muy nervioso y emocionado por lo que es vivir ver una segunda final con la esperanza de consagrarnos. Se sabe que va a ser un encuentro complicado por el rival que es Francia, pero estamos muy bien como grupo y futbolísticamente cómo para afrontar este partido de la mejor manera y que se cumpla el sueño de todos los futboleros”.

Agustín Trotta (Rosario)

“La Selección genera una sensación hermosa, única. Sinceramente, creo que este equipo y el fútbol es lo único que nos une hoy como argentinos. Creo que todos nos sentimos muy identificados con este plantel. La final la voy a vivir como en el resto de los partidos porque todos fueron relevantes no sólo de octavos en adelante como ocurrió otras veces. Francia va a ser un rival durísimo, pero a esta instancia llegan los mejores y hay que ganarles a todos. Como nosotros respetamos al rival, ellos nos respetan a nosotros. Confío plenamente en el equipo y espero que la suerte esté de nuestro lado esta vez”.

Lautaro Marino (La Armonía)

“La verdad que el primer partido fue un balde de agua fría. Yo en mi casa me quedé medio bajón, me imaginaba a los jugadores después de ese partido. Pero demostraron ser un grupo fuerte y supieron salir rápido de ese momento. A la final la voy a mirar con mi novia (como todo el Mundial ) y en lo de mis viejos. Imagino un partido duro, creo que se van a medir los primeros minutos y después me imagino a una selección argentina agresiva, inteligente y yendo al frente, como lo fue todo el Mundial. La verdad que destaco a Lionel Scaloni, que a pesar de la críticas siempre en silencio, y con respeto, demostró estar totalmente capacitado para estar al frente de la Selección".