Alcohol cero: ¿Por qué importa que la ley salga antes de fin de año?

Ya son más de 200 las oenegés e instituciones relacionadas con los familiares de víctimas de accidentes de tránsito de todo el país que piden, y ruegan, a los senadores nacionales por el tratamiento de la ley de alcohol cero para antes de que finalice el corriente año.

La disposición, que prevé prohibir la conducción de cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre y que debe sustituir el inciso a) del artículo 48 de la ley 24.449, fue aprobada —en la noche de este jueves 24 de noviembre— en la Cámara de Diputados y comprende a todo el territorio nacional.

Tras la postergación de este jueves 15, una futura sesión en el Senado se promete realizar el venidero miércoles 21. De existir quórum, es altamente probable que la ley se apruebe y se aplique en toda la Nación.

“Estamos cerca de un momento especial para quienes hemos perdido a un familiar querido. Por eso es que pedimos la sanción de la ley a nivel nacional; es decir, para que deje de morir gente”, dijo Santiago Saccoccia, del Comité Consultivo Consultivo ANSV Grupo 1 Derechos Humanos y Justicia.

“Además, hay que tener en cuenta que el consumo de alcohol crece y son fechas en que todos se movilizan en vehículos de un lado para otro. Por eso también es importante que se apruebe ahora”, añadió.

“El comunicado (NdR: de los familiares) es muy claro y directo. Es un pedido de más de 200 agrupaciones, todas relacionadas a víctimas de siniestros viales, en donde les solicitamos a los senadores que sesionen, que cumplan con su mandato y con su trabajo, sobre todo porque esta es una ley que viene para salvar 20 vidas por día en la Argentina”, sostuvo.

Saccoccia es el padre de Facundo, el joven que murió atropellado —el 10 de marzo de 2018— por Alexis Sturzenegger, en Rincón al 4100 de nuestra ciudad. Por el hecho, el conductor fue condenado a 8 años y 10 meses, además de una inhabilitación especial para manejar vehículos por 9 años y 10 meses. En razón de sucesivas apelaciones, Sturzenegger aún permanece en libertad.

“Entendemos que cualquier otro tipo de discusión partidaria, o por otros temas, (los senadores) la pueden dar en otro momento”, aseguró.

Del comunicado de los familiares se indica que “hicimos de nuestro dolor infinito un motor de lucha para que, lo irreparable de nuestras pérdidas, sirva y que no haya más familias argentinas destruidas por una causa que ya constituye la mayor entre todas las que ocasionan muerte a nuestros jóvenes”.

También que “se acerca una nueva Navidad, un nuevo fin de año. Son fechas en las que las ausencias de los seres queridos duelen aún más en la presencia cruel de los lugares vacíos. Y son momentos en que, lamentablemente, el alcohol al volante provoca un pico de hechos luctuosos”.



La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), principal promotora de la ley de tolerancia cero, también se adhirió al comunicado de los familiares, al tiempo que recordó que, según datos oficiales, en 1 de cada 4 siniestros viales —con víctimas— el alcohol está presente en alguno de los conductores.

El proyecto alentado por la ANSV procura que, a nivel nacional, sea cero la única graduación de alcohol en sangre permitida para la conducción de cualquier vehículo motorizado, tal como sucede hace más de 25 años para los conductores profesionales.

En la provincia de Buenos Aires ya son cinco los distritos donde existe tolerancia cero en los controles de alcoholemia: Mar del Plata, Ezeiza, Tigre, Moreno y Bragado. Otras ciudades relevantes también lo tienen, como son los casos de Rosario, Neuquén, Santa Fe, Posadas y Ushuaia.

En el país son once las provincias que legislaron la tolerancia cero al volante: Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Chaco, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco y Chubut. La Rioja comenzó a aplicar la medida el 1 febrero de 2021, pero fue por sólo por seis meses.



También está vigente en países de la región como Brasil y Uruguay.

Como en la mayoría de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires (a excepción de General Pueyrredón —Mar del Plata—, Moreno, Ezeiza, Morón y Tigre), en Bahía Blanca está habilitada la circulación —con vehículos menores— con hasta 0,49 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tanto, el límite actual permitido para circular en motocicletas es de 0,2 g/l. Para conductores profesionales (de transporte, ómnibus y demás) es cero.

¿Quiénes votaron en contra en Diputados?

Un total de 19 diputados se expresaron en contra de la ley de alcohol cero en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando se votó este jueves 24 de noviembre.

El listado, por orden alfabético, es el siguiente:

Federico Angelini (Santa Fe); Ricardo Buryaile (Formosa); Gabriel Felipe Chumpitaz (Santa Fe); Julio César Cleto Cobos (Mendoza); Omar De Marchi (Mendoza); José Luis Espert (Buenos Aires) y Germana Figueroa Casas (Santa Fe).



También Ximena García (Santa Fe); José Luis Gioja (San Juan); Jimena Latorre (Mendoza); Ricardo Hipólito López Murphy (CABA); Alvaro Martínez (Mendoza); Javier Gerardo Milei (CABA) y Lisandro Nieri (Mendoza).

Finalmente, José Núñez (Santa Fe); Paula Omodeo (Tucumán); Eber Albano Pérez Plaza (Mendoza); Pamela Fernanda Verasay (Mendoza) y Victoria Villarruel (CABA).



Las abstenciones fueron de Sabrina Ajmechet (CABA); Marcela Campagnoli (Buenos Aires); Juan Manuel López (Buenos Aires) y Marisa Lourdes Uceda (Mendoza).

El resultado final de la sesión presidida por Cecilia Moreau fue de 193 votos afirmativos; 19 negativos y 4 abstenciones. Hubo 40 ausentes.

La aprobación en el Congreso provincial

Como se preveía, la ley de tolerancia cero para conducir a nivel provincial se aprobó este mismo jueves 15.

La modificación de la ley 13.927 precisa la prohibición de conducir vehículos a quienes registren un nivel de alcoholemia superior a cero. Asimismo, si han consumido medicamentos, psicotrópicos, estimulantes o sustancias que reduzcan las capacidades para manejar. Incluso, se establece un régimen progresivo de sanciones y multas según los niveles de alcohol en sangre.

En otro de los puntos precisados, se contempló que no se podrán privatizar ni concesionar las mediciones de alcoholemia.

En la sesión, desarrollada en la ciudad de La Plata, también estuvo Saccoccia junto a un numeroso grupo de familiares de víctimas de accidentes de tránsito.

“Es una lucha de más de 20 años de los familiares. Empezaron cuando el alcohol en los accidentes era un atenuante que te liberaba de toda culpa y, luego, se logró convertir en un agravante”, dijo ayer el padre de Facundo.

“Lamentablemente, nosotros tuvimos que sumarnos a esta lucha”, añadió.

“Si bien estamos conformes con la sanción, este no es el fin. Vamos a seguir luchando, porque no estamos solos, por la ley nacional, que acaso se sancione el próximo miércoles, y por la reforma al Código Penal para que finalmente se aplique no sólo en Bahía Blanca sino en todo el país”, aseguró Saccoccia.

