Como en Bahía, el Conurbano tampoco tendrá colectivos mañana

Al igual que en Bahía Blanca, el servicio de colectivos del Conurbano bonaerense dejará de funcionar a partir de las 12 del domingo, en el marco de la final del Mundial de Qatar 2022 que la Selección argentina disputará ante Francia.

La decisión, que rige para todos los municipios que integran el conglomerado urbano que rodea la Ciudad de Buenos Aires, busca prevenir incidentes que se puedan registrar luego del partido a partir de la experiencia del último martes, cuando Argentina le ganó a Croacia en semifinales.

Es que en el Gran Buenos Aires más de 100 colectivos fueron destrozados por la gente que salió a copar las calles para festejar el paso a la final. También hubo varios choferes golpeados. "Era una horda. Saltaron en los techos de las unidades y si el conductor se negaba a arrancar, lo fajaban. Además rompieron vidrios y, obvio, los asientos. Pero eso no les alcanzaba, así que en varias municipalidades hasta terminaron prendiendo fuego el colectivo", señalaron desde la Unión Tranviarios Automotor al diario Clarín.

Las comunas del Conurbano donde más problemas se registraron (con varias personas heridas que tuvieron que ser atendidas en los hospitales municipales y provinciales) son las del Oeste, como Moreno y Merlo; y las de la Tercera Sección como La Matanza y José C. Paz.

Tanto en el gremio como en las empresas de colectivos prevén que este domingo pasará lo mismo. Por eso, acordaron el corte total del servicio para todo el Conurbano desde las 12 de este domingo hasta la medianoche. Y como muchas de las líneas que circulan el GBA entran a la Ciudad de Buenos AIres, la suspensión también va a afectar a los vecinos de la Capital.

No habrá comunicado oficial de la Cámara que agrupa a las empresas de colectivos por el corte del servicio. "Para ser sincero, no podemos suspender intempestivamente la circulación de nuestras unidades. Probablemente nos van a multar por tomar esta medida. Pero nos sale más barato la multa que tener que reemplazar los colectivos destrozados. Una unidad nueva cuesta US$ 150.000. Además, honestamente creemos que al cortar el servicio estaríamos probablemente salvando vidas", señaló a Clarín una alta fuente de la Cámara.

Aunque similar, ese no es el panorama de Bahía Blanca. La suspensión del transporte de pasajeros regirá de 12 a 18 y fue comunicada de manera oficial por la Dirección de Movilidad Urbana del Municipio.

Colectivos en Bahía Blanca (foto: archivo La Nueva.)

Además, los argumentos tampoco son los mismos. "El domingo es el día que menos gente viaja", es una de las razones que dio el director Ramiro Frapiccini el viernes en diálogo con La Nueva.

Durante los festejos del martes pasado en Bahía los micros quedaron demorados en el centro a causa de los cortes de calles, lo que provocó demoras en la frecuencia. Entonces, "la gente se queda esperando un colectivo que nunca pasa”, señaló el funcionario como otro de los motivos para suspender el transporte el domingo.

Y aunque no se registraron incidentes vinculados a los colectivos y a los choferes, Frapiccini advirtió de ciertos episodios de riesgo que ocurrieron al momento en que los bahienses se movilizaban hacia el Teatro Municipal. "Mucha gente quería subir (al colectivo) sin pagar el boleto, lo que generó discusiones con el chofer", dijo, y agregó que "muchos festejaban y saltaban arriba del colectivo, lo que genera peligrosidad en la circulación”. (Clarín y La Nueva.)