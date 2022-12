“Me rompí mal, pero mi señora y mis hijos me pidieron que siga y así va a ser”

El sábado Liniers y Tiro Federal jugarán la segunda final para determinar al campeón del año, y en el aurivioleta no podrá estar el bastión de la defensa, el referente del equipo, el emblema del plantel y el líder del vestuario: Sebastián Mancinelli, quien a poco de iniciado el segundo tiempo en el cotejo de ida salió lesionado, con mucho dolor en la rodilla derecha y con una fea sensación reflejada en su rostro.

El resultado de la resonancia arrojó lo que el propio capitán tirense preveía: rotura del ligamento cruzado anterior, sin compromiso meniscal.

“¿Cómo estoy? Tranquilo, el ir y venir de sensaciones ya pasó. El domingo, después del partido, pensé en dejar de insistir, pero los mensajes de aliento de colegas y gente vinculada al fútbol, más el pedido de mi señora (María Florencia Greco) y mis hijos (Gino, a punto de cumplir 6 añitos, y Donato, de 3) para que no le aflojé me llenaron el alma de entusiasmo, por lo que decidí operarme, tomarme la recuperación con calma, volver a mediados de 2023 y retirarme pleno y dentro de una cancha de fútbol”, sostuvo “Seba”, con 38 años bien llevados.

“La lesión se produce sola, es decir no es consecuencia de un golpe o un impacto frente a un rival. En el primer tiempo salté a cabecear con Boris Herrera y, al caer, sentí un ruido que no me gustó. Seguí jugando y, en un lateral, le dije al `Piojo´ López (Santiago), `me rompí, me duele la rodilla, no doy más´. En ese momento podía correr, por eso ni miré para el banco”, contó el central bahiense, quien hace ocho años sufrió la misma ruptura ligamentaria en la otra rodilla.

“El 24 de noviembre de 2014 me corte el cruzado de la izquierda en un partido ante Olimpo. En ese momento me operó Guido Giuliano, quien me va a volver a intervenir en esta ocasión”, recordó el “6”, quien ya pasó las 500 presencias con su querido Tiro Federal.

--¿Por qué no pediste el cambio en el entretiempo?

--Llegué al vestuario, me puse hielo y, con el cuerpo caliente, salí a tratar de concentrarme en la pelota y no en lo que me estaba pasando. Habían transcurrido unos minutos, en una acción donde quiero salir jugando, el botín se me trabó en el césped y ahí sentí el “crack”, el mismo ruido a tabla que me perturbo la cabeza en el 2014.

“Entré para la parte complementaria porque, más allá del dolor, la rodilla (es la misma donde tiene osteocondritis) no me bailaba ni la sentía inestable”, sostuvo el más chico de los Mancinelli, quien se perdió solo 3 partidos en lo que va de la temporada.

--¿Hay fecha para la operación?

--La idea es entre las fiestas de Navidad y fin de año o en los primeros días de enero de 2023. Por el momento la rodilla está muy inflamada y tiene que volver a su posición normal.

“Dejame agradecer los mensajes de aliento de rivales de otros clubes, de chicos que juegan en las Ligas Amateur, de dirigentes y colegas de la región, de hinchas de otros equipos, de todo el ambiente futbolístico de la Liga”, cerró “Seba”. Y claro, algo bueno has hecho en tu carrera. Fuerza y a seguir.