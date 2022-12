Cristiano levantó todo tipo de sospechas sobre su futuro deportivo

Son horas turbulentas y plagadas de incertidumbre para el portugués Cristiano Ronaldo, quien todavía no logró definir su futuro deportivo.

El delantero no solo salió de Mánchester United en malos términos, sino que su sueño de coronarse en su última función mundialista se vio fugazmente desvanecido tras caer ante Marruecos en cuartos de final de Qatar 2022.

Si bien el diario Marca aseguró que el astro portugués, suplente en los últimos partidos de su combinado, había logrado un acuerdo de millones con el Al-Nassr de Arabia Saudita, todo indica que el pase está caído.

Se habló de un contrato de dos años y medio (200 millones de euros por campaña). Sin embargo, el delantero de 37 años negó estas versiones. "No, no es cierto", respondió el ya ex jugador del United al ser consultado por la prensa.

Mientras define su futuro, el portugués aprovecho la oportunidad para entrenar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, aprovechando además para unas buenas vacaciones en familia.

Ello, sin dudas, esto ilusionó mucho a los fanáticos del Merengue, que pudieron volver a ver a CR7 en el club donde más brilló, y del cual para muchos no se tuvo que haber ido.

El que fuera jugador del conjunto blanco durante nueve temporadas, en las que se convirtió en el máximo goleador de la historia del club (450) le pidió personalmente a Florentino Pérez entrenarse en las instalaciones del Real Madrid.