Messi le regaló su short al hijo del "Kun" Agüero

Una vez consumado el triunfo de la Selección argentina sobre Croacia por 3 a 0, que le permitió acceder a la final del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi le regaló su short a Benjamín, el hijo del ex delantero Sergio "Kun" Agüero.

El ex futbolista, que tuvo que abandonar la práctica profesional por una arritmia cardíaca, bajó al vestuario de la Selección nacional para festejar con sus amigos y ex compañeros el pase a la final, pero además tenía una misión especial en mente.

Su hijo Benjamín le pidió que le consiguiera el short que Messi utilizó y brilló en el determinante encuentro por la primera semifinal del Mundial Qatar 2022.

Fue el propio "Kun" Agüero el que contó en una entrevista con ESPN el especial encargo del que no tenía que olvidarse cuando se encontrara con su ex compañero en el vestuario. Claro que Messi no lo dudó y le regaló a Benjamín su short blanco manchado con rastros verde del césped, lo que da cuenta del partido friccionado que tuvo la "Pulga".

El adolescente logró su cometido y también tuvo premio por partida doble, ya que el "Kun" aseguró que su hijo le solicitó la camiseta de Enzo Fernández y el ex futbolista de River también le dio el regalo.

Sin embargo, el ex Independiente no solo bajó a pedirle el short a Messi, sino que también se preocupó por las señales que dio el capitán argentino sobre su estado físico, ya que durante el partido varias veces se masajeó la parte trasera de una de sus piernas.

"Medio que en un momento todos lo vimos, nos asustamos un poco que se agarró el isquiotibial y el aductor, pero no sé de dónde sacó tanta fuerza. No se notó nada”, continuó el ex delantero de Manchester City.

"Yo le dije que para mí se fije bien. Estuve con él en el vestuario. Él me dice: ‘Creo que fue un golpe’. (Y yo le dije) ‘¿Pero no te diste cuenta que alguien te pegó atrás?’", relató, en relación con una de las primeras jugadas del partido. A su vez, Agüero contó que a Messi "no le duele nada". (NA)