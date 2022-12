Celebridades de todo el mundo se subieron a la Scaloneta.

Cada vez son más las celebridades a lo largo y ancho del planeta que se manifiestan fanáticos de Lionel Messi. Por eso no sorprende que pidan alentar por Argentina en el tramo final del mundial de Qatar 2022.

En las últimas horas se conoció un video de Adele manifestando su apoyo al equipo. En la previa de uno de sus conciertos en el Caesars Palace, de Las Vegas, la cantante fue abordada por un fanático que insistió en tomarse una fotografía con ella. “¿Eres de Argentina? Gracias a dios ganaron en los penales hoy”, confesó la británica.

Adele habló de su amor por Messi.

La felicidad en el rostro de Adele era indisimulable, y le aclaró: “Rápido porque si lo hago contigo, debo hacerlo con todos”. “¿Tu también te sacarás una foto?”, encaró a otro de los asistentes, “rápido, tengo un concierto que dar”, aclaró entre risas, lo que generó también la complicidad con el resto de los asistentes. “Te amo, Messi, te amo!, exclamó para luego comenzar su show.

Hace algunos años, Julia Roberts confesó que tanto ella como sus tres hijos eran fanáticos de Messi. La historia se remonta a 2017, cuando la protagonista de "Mujer bonita" y "Un lugar llamado Nothing Hill" había presenciado el encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid junto a su marido Daniel Moder y sus tres hijos, Henry, Hazel y Phinneaus. Luego del partido, la actriz pidió acercarse a Leo Messi para sacarse una foto con él.

Julia Roberts se sacó una foto con Messi en el Bernabéu.

En Hollywood también hay otro actor que es fan de la Selección Argentina y alienta en cada partido del Mundial. Se trata de Christopher Mintz-Plasse, conocido por su papel de McLovin en la comedia adolescente "Superbad", y con un destacado recorrido en el cine, quien por estos días inunda su cuenta de Twitter de fotos y videos siguiendo a la Scaloneta.

El actor Christopher Mintz-Plasse es fanático de Argentina.

Horas antes de sus shows en River, Harry Styles compartió la emoción de sus seguidores que aguardaban desde temprano para verlo. “Congratulations Argentina”, escribió junto a la historia que retrató el momento del festejo y su saludo con una bandera Argentina.

Otro que sufrió mirando los partidos es Daddy Yankee. En un living y rodeados de amigos, el rey del reggaetón alentó a la Selección Argentina en su paso a semifinales y subió un video a sus redes sociales. En la previa del show que el cantante daría en Nueva York, miró el partido y gritó el penal de Lautaro Martínez que otorgó el tan deseado pase a la próxima ronda.

Tras alentar a la selección, Daddy Yankee decidió escribir en Twitter la palabra “Argentina” para que no quedaran dudas.

El artista de Puerto Rico no solo se mostró eufórico aplaudiendo la victoria del equipo albiceleste y alentando a Lionel Messi, sino que también decidió escribir en Twitter la palabra “Argentina” para que no quedaran dudas.

Otro cantante de Puerto Rico y del género urbano que decidió subirse a la Scaloneta es Don Omar. Tras la victoria de la selección, el boricua publicó una foto con Diego Armando Maradona y escribió: “Yo sabía que desde arriba nos ayudarías”.

Don Omar con Diego Maradona.

En el rubro cantantes, sumamos otro fanático: Alejandro Sanz. El español se mostró muy nervioso. “Argentina, cómo me has hecho sufrir... y gozar”, escribió junto a emojis de aplausos, ojos enamorados y corazones. Por su parte, Maluma quién estuvo presente en el día de la inauguración del mundial en el Fifa Fan festival escribió: “Arriba Argentina”.

Alejandro Sanz sufrió y celebró a la selección.

René Pérez Joglar, más conocido como Residente, dejó en sus historias destacadas un emotivo mensaje describiendo todo lo que le regaló la Argentina: “La voz de la negra Sosa, desvelarme con Fito, la charla con Spinetta, el sofá de Calamaro para dormir, una cena con Gustavo, mi primera empanada de humita, un trago con Charly, el beso que me dio el Diego antes de irse. Me enamoré, mí hijo y ahora esto” y agregó junto a unos emojis de una bandera y un corazón: “Estoy en deuda”. Y además en otro tweet propuso: “Estatua para el Dibu” y se ofreció: “Yo me apunto para unos versos”.

Residente dejó en sus historias destacadas un emotivo mensaje describiendo todo lo que le regaló la Argentina.

Pero también, hace algunas semanas, compartió en un posteo un video del día que con su hijo Milo se acercaron a la concentración de la selección y el pequeño pudo conocer a un puñado de jugadores. “No hay caption que describa la cara de emoción de Milo”, puso para acompañar las imágenes y arrobó a Messi, Paulo Dybala, Rodrigo De Paul y "Papu" Gómez.

Otro hincha de la selección confeso es Bad Bunny, quien se grabó en modo selfie su propia reacción festejando el gol de Nahuel Molina y lo compartió en su cuenta de TikTok. Rápidamente, el cantante puertorriqueño causó furor y se llevó miles de corazones. (Teleshow)