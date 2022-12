Murió otro periodista mientras cubría el Mundial

A la trágica muerte en tierras mundialistas del periodista estadounidense Grant Wahl se sumó el fallecimiento del fotoperiodista Khalid al-Misslam.

El también reportero cubría la Copa del Mundo para la televisora local Al Kass TV cuando perdió la vida de manera repentina.

Y aunque no fueron revelados los detalles de su deceso, el medio de comunicación para el que trabajaba hizo públicas unas conmovedoras palabras dedicadas para la familia de al-Misslam.

“Creemos en la misericordia y el perdón de Alá para él, y enviamos nuestro más sentido pésame a su familia. Todos somos de Alá y a Él volvemos”, apuntó Al Kass TV.

Arrepentido

Eric Wahl, hermano del periodista estadounidense Grant Wahl que falleció mientras cubría el Mundial, se desdijo de sus sospechas de que fue asesinado y confió en que el gobierno estadounidense lo ayude a tener respuestas sobre la causa de su muerte.

“En cuanto me enteré de su muerte lo primero que pensé es que había sido asesinado. Me basé en cosas que ‘G’ dijo las dos últimas veces que hablé con él. Pero obviamente no sé nada seguro”, aclaró en Twitter.