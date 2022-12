Petkovic avisó cómo defenderá Croacia a Messi

El delantero de Croacia, Bruno Petkovic, autor del gol del empate con Brasil que le permitió a su seleccionado llegar a los penales y avanzar a semifinales del Mundial de Qatar 2022, avisó que su equipo no tiene "un plan o una idea individual" para marcar a Lionel Messi porque no se centrarán "en un solo jugador".

"No tenemos un plan o una idea individual de cómo detener a Messi, no nos centraremos en un solo jugador. No creo que vayamos a tener un plan especial para una sola persona, Argentina tiene muchos buenos jugadores y es difícil concentrarse en uno solo", manifestó Petkovic.

Sobre las posibilidades de definir las semifinales por penales, respondió: "Mucha gente sabe ejecutar un penal de manera excelente, pero la diferencia está en la calma, hay que aguantar bajo presión. Y está nuestro arquero (Dominik Livakovic), en el que siempre puedes confiar y que te hace la vida más fácil. En esos momentos se nota el carácter del equipo y el nuestro tiene uno enorme".

En cuanto a su gol a Brasil que revivió a Croacia en cuartos, expresó: "Ahora, una vez que ya ha pasado un tiempo, soy consciente de lo que significó. No sé qué podría igualar ese sentimiento. Espero descubrirlo en las semifinales y tal vez después".

"Por lo que a mí respecta, marcar un gol en los últimos minutos da mucha confianza, pero si se mira también la prórroga, en la que íbamos perdiendo 1-0, el equipo no se rindió. Todos creíamos, todos decíamos que aún teníamos tiempo. Esta es la fuerza de un equipo, que no se rinde y que tiene una confianza en sí mismo que no se basa sólo en las personas. Tenemos mucha fe en los jugadores y en el entrenador (Zlatko Dalic)", cerró.