Después de 19 años, el “Pato” y Maxi lo volvieron a hacer: ¡qué loco!, ¿no?

“Estoy súper feliz, pasó lo que tanto anhelábamos, pero sigo sin caer, como que me cuesta comprender que el sueño se hizo realidad”, dijo uno de los entrevistados. “Esto es muy loco, impensado, al menos jamás imaginé un final así”, declaró el otro.

En La Armonía aseguran que van camino a convertirse en leyendas. Ellos aclaran que lo que hicieron por el club ni siquiera les hubiese despertado algún interés si estaban en otro lado. Son del riñón velezano y nunca imaginaron una vida sin el sentido de pertenencia que los arraigó a la institución, al barrio y a su gente.

Después de 19 años volvieron y lo hicieron otra vez: Walter Linares y Maximiliano Vallejos son los únicos jugadores de “Larmo” que estuvieron en los dos ascensos que acredita la entidad en las casi tres décadas que lleva ligada al fútbol de la Liga del Sur (en 1996 se afilió oficialmente para participar del certamen Promocional).

En 2003, el “Pato” y Maxi tenían 20 y 19 años. Hoy, a los 39 y 38, resaltan que “soñaron con la misma ilusión” para ir en búsqueda de un objetivo complejo: llevar a La Armonía a la A. Asumieron un compromiso en un año muy especial: el torneo Promocional se denominó Claudio “Turco” Apud, ídolo albiazul, íntimo amigo de varios componentes de las camadas campeonas, quien el 31 de diciembre de 2018 tomó la drástica decisión de quitarse la vida.

“A principio de año había pensado en dejar de jugar, me costaba mucho acomodar los horarios de trabajo con los entrenamientos y pasé por alto la pretemporada. Cuando me enteré que el torneo iba a llevar el nombre del Turco, la cabeza se puso de acuerdo con el corazón y me puse las pilas para estar pleno otra vez. Arranqué con la idea de que se nos tenía que dar y mantuve la ilusión hasta el final. Esa motivación me la dio Claudio desde arriba”, fue la primera impresión de Walter.

“Sabíamos que ascender iba a ser muy difícil, pero se formó un grupo humano hermoso, comprometido y plenamente identificado con el club y su gente. Lo que se consiguió fue muy deseado, lo buscamos incansablemente con una energía especial y siempre rodeados de buenas vibras”, continuó.

--Me imagino que regresaste para esto.

--En su momento, cuando estaba en Sporting, lo había hablado con el Turco, y él también quería volver con la intención de colaborar en lo que sea para llevar a La Armonía otra vez a Primera. No hice más que continuar con su legado, convencí a Maxi (Vallejos) para que sume, Juancito (Vidili) hizo lo propio con otros futbolistas amigos y armamos una banda con un aguante y un coraje que cuesta describir con palabras.

“Antes del último partido (el de la consagración en cancha de Liniers, 2-1 a Libertad) me hice cargo de la arenga y les dije a los chicos: `el Turco está entre nosotros, vamos a jugar con 12, aprovechemos ese plus´. Entramos convencidos de que íbamos a ganar, ni siquiera lo dudé después del empate transitorio del `Topo´ (Sabatini)”.

Quería seguir enfocándose en su íntimo amigo, el 7 que hoy tendría 41 años y que fue un perfecto embajador de La Armonía en distintos niveles del fútbol argentino, pasando por equipos con peso e historia en la B Nacional y Federal A: Villa Mitre, Santamarina de Tandil y Guillermo Brown y Deportivo, ambos de Madryn.

“La presencia del Turco se percibía en el vestuario, en el ambiente, a donde ibas representando a La Armonía. No soy de hablar, de ponerme al frente de un grupo pese a llevar la cinta de capitán, pero antes del partido le transmití a mis compañeros lo que sentía, que el ascenso era para nosotros y que la serie no se podía alargar, que el Turco quería festejar esa misma noche (el sábado que pasó)”, señaló el “Pato”, con una larga trayectoria en el plano nacional e internacional.

Veamos: La Armonía, Sporting, Villa Mitre, Racing de Olavarría, Deportivo Municipal Cañar de Ecuador, Técnico Universitario (Ecuador), Heredia (Guatemala), Macará (Ecuador), Comercial, otra vez Racing O, Sarmiento Leones de Córdoba, Sansinena, Huracán, Sporting y regreso a casa.

Vallejos se aferraba el vaso de agua con ambas manos mientras escuchaba con atención a su “hermano” de la vida.

“Lo que logramos lo veníamos deseando desde enero, pero la forma en la que se dio no estaba en los planes, al menos en los míos”, fue lo primero que esbozó este delantero escurridizo que en 2017 se había alejado de la actividad semiprofesional (por cansancio) para jugar con amigos en la Liga Comercial, en el futsal o armando “picados” de F-7 o F-9.

“Justamente el `Pato´me vio en uno de esos turnitos que teníamos en el sintético de La Armonía y me encaró: `estás bien, flaco, con ganas, tenés que venir al club, estamos armando el plantel de Primera´. En ese momento pensé: `este está loco´. Me sentía lejos en lo físico, estaba en otra, pero me volvió a hablar, me pinchó y me terminó convenciendo con un golpe bajo: el torneo iba a llevar el nombre del `Turco´ Apud, y ese era el mejor incentivo para decir que si”, sostuvo la “Rata”.

“Acepté el desafío y me encontré con un grupo de amigos y ex compañeros que estaban con la misma finalidad que yo: la gloria”, indicó.

--Claro, porque en La Armonía nadie cobraba un peso para jugar.

--Nadie. Todos actuamos movidos por la pasión y por el amor al club. Lo hice por el grupo, veía el entusiasmo reflejado en los demás, y porque tenía unas ganas locas de jugar y de convencerme que podía. A veces pensaba `tengo mi casa, mi familia y mi trabajo, para que ir a renegar...´. Aunque apenas iniciado el año vi que podía volver a ser competitivo, quería sentir otra vez la adrenalina del éxito y me lancé a una aventura que transité con gusto y en mi club. Nosotros, más que nadie, creímos que era posible.

“Cuando `Fito´ (Rodolfo Cuello, el DT de la V) vino a mi casa para explicarme el proyecto que tenía en mente, no le mentí, le comenté que hacía tres años que no entrenaba al nivel que exige la Liga del Sur, pero él me demostró que confiaba en mi con un `por algo te vine a buscar´. Yo me tenía fe, pero necesitaba reconvertirme como futbolista más allá de asumir el compromiso con seriedad, orgullo y mucho amor propio. El cuerpo me respondió y defendí la camiseta como cuando era pibe, dejando todo dentro y fuera de la cancha”.

Después de “Larmo”, Maxi pasó por Bella Vista, Libertad, Sansinena, Pampero de Guatraché, otra vez el Gallego y, tras tres temporadas en Marmolería Sáez, en la A de la Liga Comercial, retornó a su primer amor.

“Que el torneo se llame Claudio Apud fue clave para motivar a los que estaban alejados del club. El Turco fue un referente para muchos de los que hoy siguen jugando, y no solo me refiero a La Armonía, también dejó su sello de líder en otros equipos. Es más, si hoy estaría físicamente entre nosotros, hubiese sido el capitán del barco que navegó hasta el ascenso. Además, atléticamente estaría impecable y con unas ganas que ni te cuento”, agregó Maxi.

--“Pato”, ¿cómo convencieron a los jugadores que venían de otros equipos para jugar gratis, que iban a tener que poner el pecho por un sueño que era más de ustedes que de ellos?

--En la Liga nos conocemos todos y cada uno de ellos se animó a decirle que sí a alguno de sus amigos. Juancito (Vidili) convenció a Julio (Acosta), Machain y `Equi´ (Ezequiel Viola), Marino a Juan González y así se fue haciendo una cadena con final feliz. Pusimos en marcha este ciclo con un grado importante de locura y se terminó armando una banda sensacional. Todos tiraron para adelante, nadie causó problemas, no hubo conventillo y cada uno se dedicó a colaborar con el grupo, como sea y desde donde sea. Te digo la verdad, me encantaría repetir este año, aunque sea una vez más.

“Los que llegaron como refuerzos jamás preguntaron si iban a cobrar o si iban a recibir algún premio por la campaña. Al contrario, todos tuvieron que poner plata de su bolsillo comprando rifas o colaborando con la Peña del Turco, y eso no tiene precio. Por eso aprovecho, una vez más, para agradecerles por lo que hicieron por mi amado club”.

--Grandísimo gesto.

--Todos hacemos el sacrificio de dejar obligaciones y cuestiones personales de lado para ir a jugar y a entrenar, y eso cuesta aceptarlo cuando siempre gastás y nunca ganás. Ya nada es como antes, como cuando eras pibe y jugabas sin presiones, solo pensando que en algún momento podías llegar a Primera división. Pero en este 2022, el primer objetivo fue disfrutar y todos entendieron el mensaje.

“Si lo planificábamos, no salía tan bien. Fue hasta natural que los jugadores consagrados que llegaron como refuerzos, asuman el desafío con las mismas ganas que nosotros. Lo que hicieron ellos por el club es para sacarse el sombrero, y es un orgullo que hoy sean parte de la historia grande de La Armonía”.

Más "hermanos" que amigos

Una de las gratitudes que te puede dar la vida es cumplir sueños, y si es con amigos mejor. Linares y Vallejos, como muchos otros, tocaron el cielo (siempre azul y blanco) con las manos, y lo hicieron en el club donde crecieron y cumplieron etapas con horas y horas de esfuerzos compartidos, entre pelotas, consejos y camaradería.

“Hoy, con casi 40 años, con una familia constituida y más obligaciones que antes, valoro todo desde otra perspectiva; estoy en una etapa donde me siento más hincha que jugador, y puedo dar fe que no hay nada más lindo que ser campeón con el club que amás. Disfruté los dos ascensos, pero este tiene un gustito especial porque el plantel se armó casi desde cero y con futbolistas consagrados que vinieron a dar una mano por el simple de hecho de salir campeón en un club de barrio”, sostuvo el “Pato”.

“Hacía mucho tiempo que no la pasaba tan mal en la previa de una final. Estaba nervioso, ansioso y me costó dormir, todo generado por el hecho de saber y sentir que este era el año, que no se nos podía escapar. Queríamos dejar la Copa en casa, darle una alegría a la familia Apud y quedar en la historia de una institución joven y con gente comprometida”, deslizó el 10 de Villa Nocito.

“Este logro es para los colaboradores, los auxiliares, los que no nos hacen faltar nada, los que luchan a pulmón, los que ríen, los que lloran, los que vinieron a defender nuestra camiseta con el mismo amor que le ponemos nosotros. Con este ascenso puedo decir que cierro el mejor año de mi carrera futbolística”, contó quien está casado con Siria Seijas y es padre de Demian (11), Gadiel (5) y Lupe (1).

Maxi no quiso ser menos: “Cualquiera de estos pibes campeones puede jugar y cobrar en cualquier otro equipo, pero eligieron quedarse acá por los amigos y los colores, y eso tiene un valor extraordinario, sobre todo porque ninguno de ellos nació en cuna de oro y todos tienen necesidades económicas”.

Al momento de comparar el ascenso de 2003 con el que consiguieron hace siete días, los dos coincidieron en un simple “se disfrutan de distinta manera”.

El “Pato” tomó la iniciativa: “era muy chico y no tenía dimensión de que significaba ser campeón. Era un grupo que estaba siempre unido, en el club, en el barrio, en una fiesta, en las vacaciones. Desde Escuelita para adelante, siempre tuvimos la contención del club para que muchos podamos llegar a Primera. En la división mayor también pudimos jugar juntos, y ese fue un sueño cumplido. Ese grupo estaba tocado por la varita mágica”.

--Maxi, ¿qué se puede agregar?

--Si buscamos diferencias, hay muchas. En esa época era entrar, jugar y soñar; pensábamos solo en la pelota, en el club o en algún terreno baldío del barrio. Era juntarnos a comer, a tomar algo, salíamos de joda todos juntos y volvíamos todos juntos. Hoy el panorama cambió: me encuentro con una familia conformada y no puedo dejar de trabajar. Es cierto que a veces modifiqué horarios laborales o cambié con algún compañero para ir a jugar o entrenar, pero el sacrificio valió la pena; este era nuestro año y con esa mentalidad lo asumió todo el plantel.

“Arranque con una mezcla de sensaciones. Tenía presión, no puedo mentir, pero siempre quise disfrutar, pasarla bien, jamás me importó quedar en el banco o no ser parte de la lista; colaboré y aporté con la seriedad y la responsabilidad de saber que ya no soy un chico. En 2003 me tocó escuchar a los de más experiencia, en cambio esta vez tuve que interactuar bastante con los más chicos, sobre todo calmando ansiedades y ayudándolos a mantener bien alta la motivación”, señaló quien hace poco contrajo matrimonio con Stella Uribe y junto a sus hijos (Sofía, de 11 años y Ema, de apenas un mes.) viven a cuatro cuadras del club.

--Si hablás de experiencia, era lo que sobraba en el plantel, con Viola, el “Chori” Vega, Julio Acosta, Gonzalía, y puedo seguir...

--¡Que tipazos! Unas verdaderas bestias. Fue un gusto haber compartido este proceso con ellos, y también con el cuerpo técnico liderado por Fito, el gestor para armar un grupo compatible con la vida del club y el objetivo que se perseguía. El plantel, desde el primero al último, mereció todo lo que logró.

--“Pato”, tras el pitazo final del árbitro Leopoldo Gorisito en el cotejo del sábado, ¿en qué momento te acordaste del Turco?

--Todo el partido me acordé, sabía que estaba ahí, fue un jugador más y nos dio un montón de señales para que nosotros lleguemos al título máximo. Tengo miles de ejemplos, como pelotas que tenían que entrar y pegaron en los palos o se fueron afuera, o cuando conseguíamos marcar un gol cuando peor la estábamos pasando frente a rivales que en el juego nos superaban ampliamente.

“Cuando iban 6 minutos de adicional, le pedí a Gorosito que, en memoria del Turco,por favor lo termine. Me miró, sonrío y me dijo: `quedate tranquilo, van a salir campeones´. Estaba confiado, pero no se terminaba más. Escuché el silbatazo final y se me apagó la luz, no me acuerdo lo que hice y donde había quedado tirado; estaba mareado de la emoción. Cuando reaccioné ya estaba en el vestuario festejando con todos mis compañeros. Fue una locura, un momento único”.

--Tenés la Copa en tu casa, la mirás todos los días, ¿vas por una igual en 2023?

--Hoy, cerca de fin de año, te respondo no sé, o “ni”, pero en febrero, cuando empieza a picar el bichito otra vez, ahí aparece el “tal vez”. Me cuesta mucho tomar la decisión, este 2022 fue terrible, porque ya estoy grande, el físico te pasa factura por cualquier dolorcito y las obligaciones familiares y laborales están por encima de lo que representa el fútbol.

“Vamos a ver que pasa, hoy todavía estoy en `modo festejo´. Cuando arranque el 2023 tendré que evaluar distintas situaciones, aunque la determinación será más complicada que la de este año”.

--Maxi, me imagino que vas a seguir...

--Ya tengo planificado el 2023: los sábados voy a jugar con amigos en la Liga Comercial, aunque no descarto seguir en la B de la Liga del Sur, y los domingos, con el equipo de mate, me voy a sentar en la tribuna para disfrutar de La Armonía en la A.

“Igualmente voy a estar cerca del plantel, colaborando en lo que sea necesario, pero quiero ver crecer a los pibes del club que tienen potencial y una gran proyección, como los mellizos Mendoza (Agustín y Tomás) o Diego Lefiñir. Me quiero recuperar de la rodilla (derecha) para seguir jugando, no me veo fuera de una cancha, pero la decisión de no seguir en La Armonía ya está tomada”.

--¿Qué lesión tenés en la rodilla?

--No sé, pero la tengo estallada. En los próximos días me voy a hacer una resonancia para saber si es meniscos o ligamento. Me duele mucho, a veces hasta me cuesta caminar.

--¿Qué va a pasar con La Armonía en la A en 2023?

Linares: “Se necesita un cambio profundo si la intención es ser competitivos en la A. El club está organizado, creció en todos los aspectos, aunque sigue faltando el apoyo económico que respalde a la institución y al fútbol. En La Armonía no nos hacen faltar nada, tenemos todo a disposición, pero los gastos que se ocasionan siempre son afrontados con la voluntad de los dirigentes o con lo que aportan los allegados al club. Se necesitarían sponsors, alguien que deposite la confianza en una entidad que tiene la materia prima para ser procesada. En cuando al plantel, se tiene que reforzar para dar un salto de calidad, para mantenerse en la A y poder hacer crecer y fortalecer a los chicos que van subiendo a Primera”.

“La idea sería profesionalizar todo lo que más se pueda, que los chicos aprendan y que logren ese sentido de pertenencia que tanto identificó a nuestra generación. Cuando yo arranqué, a La Armonía le faltaban un montón de cosas, pero hoy es otro club, con un gimnasio bien equipado y canchas en buen estado. Los chicos deben aprender a cuidar y a valorar, siempre apoyando a las actividades con su presencia o colaborando en lo que sea. Somos una entidad chiquita, pero la debemos hacer crecer entre todos. Ojalá algún día aparezca ese apoyo económico que, además de fortalecerlo, transforme al club socialmente para el beneficio de toda una comunidad y no solo de una barriada”.

Vallejos: “Me encantaría que puedan seguir todos los que están, yo siento que no puedo, que en Primera me va a costar muchísimo mantener o subir el nivel. Sería bueno que se le de continuidad al proyecto de Fito y que los jugadores que vengan entiendan que a La Armonía se viene a sumar sin posibilidades, al menos por ahora, de ver un peso”.

“Hoy hay muchas manos solidarias en el club, pero Ema Pérez, una especie de coordinador del fútbol de Primera, necesita un respaldo económico fuerte, que nos permita pensar a futuro. Ahí veo una verdadera necesidad; los chicos que persiguen su sueño y llegan a la categoría mayor, tienen que recibir un mango, eso es lo que queremos todos más allá de que hoy sea imposible”.