Luego de la cumbre del PRO, María Eugenia Vidal reconoció que está “trabajando para ser presidenta”

Un día después de la cumbre que llevaron adelante las principales figuras del PRO, la diputada nacional María Eugenia Vidal ratificó sus aspiraciones a presentarse en las próximas elecciones en 2023. “Yo ya lo he dicho, estoy trabajando para ser presidenta”, reconoció, aunque aclaró que “está mal hoy anticipar candidaturas y que ese ha sido un problema en Juntos por el Cambio”.

En ese sentido, Vidal destacó su recorrido en la política. “Tuve el honor de gobernar cuatro años la provincia donde vive el 40 por ciento de los argentinos y goberné otros cuatro años con Mauricio (Macri) en la Ciudad, es decir, que ya gobernamos a la mitad de los argentinos en esos ocho años y me gustaría trasladarlo al Gobierno Nacional”, justificó.

También se refirió a la seguidilla de cortocircuitos por luchas de liderazgos y armados electorales en el PRO, que provocaron que el expresidente Macri convocara a una reunión de urgencia entre los principales dirigentes del partido. Según Vidal, que fue una de las participantes de la cumbre que se realizó en el Hotel NH Plaza de Mayo, “se pusieron sobre la mesa los conflictos internos” y hubo “un compromiso para bajar las tensiones”.

En paralelo, sostuvo que durante el encuentro, “no hubo disculpas sino charlas” entre el mandatario porteño Horacio Rodríguez Larreta y la titular del PRO, Patricia Bullrich, sobre los diversos cruces que protagonizaron en los últimos días. Además, manifestó que hubo acuerdo en ofrecer una respuesta a la sociedad ante “la falta de planes serios por parte del Gobierno, que solo pone parches”.

“Nos conocemos mucho. Entiendo que para muchos argentinos que quieren ver a la oposición unida y trabajando en lo que importa fue incómodo lo que pasó, pero no hay ninguna posibilidad de que el PRO ni Juntos por el Cambio se separe. Tenemos herramientas, vínculos y relaciones de años para resolver esta disputa”, marcó.

En diálogo con Cristina Pérez por Radio Rivadavia AM 630, sin embargo, Vidal dijo que “no entra en ninguna categoría” sobre la división entre “halcones y palomas” del PRO. “Me da risa que muchos me digan paloma, y cuando en la provincia de Buenos Aires los barones del Conurbano me decían Heidi. La firmeza no se declama, se ejerce”.

Por último, consultada por su el oficialismo desconoce el último fallo de la Corte Suprema, que desplazó del Consejo de la Magistratura al senador oficialista Martín Doñate y ordenó su reemplazo por Luis Juez, del PRO, Vidal expresó que “no sería la primera vez, en Santa Cruz ya lo hicieron” y aseguró que “Juntos por el Cambio no se va a quedar de brazos cruzados”. (NA)