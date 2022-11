Graciela Alfano fue operada y permanece internada: qué dice el parte médico

El martes 1° de noviembre, Graciela Alfano pasó por el quirófano por un problema de tiroides y desde entonces permanece internada. A pesar de que la actriz sabe muy bien cómo manejarse en los medios y mantenerse en boca de todos, esta vez decidió no exponer sus problemas de salud, pero su ausencia en las redes sociales llamó la atención de sus seguidores.

"En el día de la fecha la paciente Graciela Alfano fue sometida en el Hospital Universitario Austral a una cirugía endoscópica trans oral de tiroides programada", reza el parte médico difundido por la institución, que está firmado por los doctores Ana Inés Voogd y Fernando Iúdica. "El procedimiento se realizó sin complicaciones y fue bien tolerado por la paciente, que se encuentra internada en buena recuperación posoperatoria", agrega.

A principios de septiembre, Alfano se sometió a una cirugía laparoscópica renal programada en el mismo hospital, pero no habló al respecto. Desde su entorno aseguran que en esta ocasión se manejará de la misma manera para poder enfocarse en su recuperación, sin otras preocupaciones.

Acostumbrada a meterse en temas polémicos, semanas atrás, la actriz apoyó públicamente a Karina Mazzocco ante las críticas que recibió al hablar de los problemas que le trajo ser linda. "Coincido con los dichos sobre la belleza. Muchas veces se sufre y se vive como una carga. Doy fe de las veces que te juzgan con odio, operan para joderte cómo pueden, te insultan y calumnian y te desean lo peor por ser linda. Ese es el pecado", manifestó a través de sus redes sociales.

"Ella está diciendo ‘a mí esto me afecta así’. ¿Quién puede hablar de cómo le afecta a otro? La deshumanizan. No la miran con humanidad, con empatía, con sentimientos", amplió en una entrevista con Clarín. Y agregó: "En el caso de Karina no es que la juzgaron por su belleza, sino cómo le afecta a ella su belleza. No sé qué hubiese pasado si ella decía que le afecta ser fea". (NA)