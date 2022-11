Dólar blue en Bahía Blanca: a cuánto cotizó este viernes

El dólar blue finalizó esta tarde su cotización a un promedio de $296 por unidad en Bahía Blanca, aumentando $1 con respecto al cierre de la ronda cambiaria del jueves.

En la city porteña, en tanto, el dólar oficial cerró hoy en un promedio de $167,77 para la venta, con un incremento de 27 centavos respecto de ayer y una suba de $2,62 a lo largo de la semana, equivalente a un incremento de 1,58% frente al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) refleja un incremento de 0,4%, a $310,21, y el MEP sube 0,9%, en $299,45, en el tramo final de la jornada.

En tanto, en el segmento informal de la Ciudad de Buenos Aires, el denominado dólar "blue" marcó un avance de un peso, a $293 por unidad, con lo que en los últimos cinco días acumuló un incremento de $4.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 31 centavos respecto a su último cierre, en $160,70, mientras que en la semana acumuló un aumento de $2,42 (1,52%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- marcó un promedio de $218,10 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $276,82.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $293,60, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $335,54.

Fuentes de la city porteña apuntaron que la autoridad monetaria finalizó su participación de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 50 millones para atender la demanda del mercado.

“En la semana el BCRA acumuló ventas por US$ 520 millones y en el mes un rojo de US$ 763 millones”, precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El especialista agregó que el feriado de hoy en Estados Unidos por el Día de los Veteranos impactó en el nivel de actividad local, registrándose el monto más bajo negociado en lo que va de noviembre.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 164 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 38 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 561 millones. (La Nueva. y Télam)