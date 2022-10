Joaquín recibió un al premio al esfuerzo que le permitirá ir en busca de sus sueños

Laura Gregorietti

lgregorietti@lanueva.com

“Mirá mamá, si alguna vez me llaman de River o Boca, ¿sabés lo primero que voy a hacer? Comprarte una casa, así podemos estar todos juntos y cómodos”.

El sueño pertenece a Joaquín Andrés Montenegro, de 13 años, un niño de Villa Nocito “muy estudioso, amable, educado, reservado y, sobre todo, muy buena persona”, según las palabras de Mirta Betancourt, quien fuera su maestra en el Espacio NIDO de ese barrio y encargada de conseguirle botines para que el adolescente pudiera continuar jugando.

“Joaquín siempre está con una enorme sonrisa, es muy buen compañero, reflexivo, inteligente, sabe tomar decisiones y llevar adelante relaciones entre pares o con adultos, respetuosas y exitosas. Me pone muy feliz que por fin alguien reconozca el esfuerzo que está haciendo por salir adelante y estudiar”, agregó.

Hace dos años su mamá, tuvo la chance de poder comprar un terreno muy económico y en cuotas en la calle Aguaribay 3007, en pleno barrio Tierras Argentinas, que ya tenía construido un pequeño salón de apenas 6x3, sin aberturas ni servicios.

“Pudimos hacer el baño con los elementos de una casa que estaban demoliendo pero el problema es que no logramos juntar plata para hacer las piezas de los nenes más grandes y ellos tienen que dormir en la casa de la abuela, donde vivíamos antes, en Villa Nocito. En este mini espacio solo pude traer a mi nene más chiquito que duerme con nosotros y la verdad cuesta cada día más estar separados. A veces les tiro un colchoncito si se quedan una noche, pero es una solución temporal”, dice Cristina Jara, mamá de Joaquín.

Cristina, Joaquín y en el medio, Jeremías.

Si bien las marcaciones de las habitaciones ya se realizaron, por ahora, el terreno cuenta con una pieza levantada con unos viejos tirantes de álamo y unas chapas “que a veces se llueven un poco”. Pero faltan los materiales principales para poder comenzar a cumplir con parte de los sueños de Joaquín. Algunas de las cosas que se necesitan son: cerámicos, calcimix, chapas 4.50, 10 tirantes de 4.50 y cemento.

Además de Joaquín, en la familia hay dos niños más: Abril, de 17 años y Jeremías, de 5.

“Claro que toda ayuda es bienvenida. Mis hijos saben que no les podemos dar todo lo que necesitan y aceptan felices lo que les regalan. Joaquín calza 41, es flaco y largo, la hermana calza 37 y el más chico, 29-30 y es un talle 8, también es alto”, dijo.

La pequeña habitación del barrio Tierras Argentinas

Durante 5 meses Joaquín usó un par de botines que la pareja de su madre le compró de segunda mano, a un precio accesible. Pero con el andar se rompieron y comenzó a usarlos con algunos remiendos caseros. Algo que llamó la atención de los profesores que en vano intentaron conseguirle algunos, de esos que dejan los lgunos chicos en los vestuarios cuando les quedan chicos, pero no había del talle 41-42.

“Los equipos de fútbol son caros, una vez logré comprarle la ropa del club, pero la verdad es que se me complica comprar las remeras, medias y shorts del club. Pero él sabe de nuestra situación y la acepta. Jamás pide nada”.

Cristina habla con orgullo de su hijo y de todo el esfuerzo que hace día a día para ir a jugar al fútbol.

“Joaquín practica este deporte desde chiquito en las canchitas del barrio y ahora tuvo la oportunidad de ganarse una beca en Liniers, donde siempre quiso estar. Los profesores evaluaron su situación económica, saben que es un nene que cumple, nunca falta y juega muy bien. Por eso les estaré agradecida de por vida con la oportunidad que le dieron”.

Pero no solo en el club Joaquín es un “nene muy querido”. En la escuela la preceptora también lo ayudó y en una oportunidad le regaló un par de zapatillas y hasta le compró hojas de carpeta.

“De la casa de la abuela en Villa Nocito se va en bici hasta la Escuela Media N3 y de ahí a la cancha de Liniers y después, vuelve para Nocito. Tiene solo 13 años, llega cansado pero contento. Además, es un nene súper amiguero, se hace querer y me ha contado situaciones que ha vivido que me ponen muy feliz, como cuando tenía que irse en colectivo y sus amigos le pagaban el boleto porque yo no tenía plata para darle”.

Desde hace 5 meses que Joaquín juega en la categoría 2009 del club de calle Alem. Tiempo que le llevó a Cristina pasar del temor de que su hijo fuera rechazado a confirmar que había encontrado a un grupo maravilloso de chicos, profesores y padres que acompañan a su hijo en todo momento.

“Las personas que van a ese club, en su mayoría, están muy bien económicamente y con una mano en el corazón, siempre tuve miedo de que mi hijo no estuviera cómodo, que lo discriminaran. Pero no solo Joaquín se integró muy bien, sino que los chicos lo aceptaron y lo sumaron al grupo como a uno más. Cuando juegan afuera de Bahía, Joaquín manda un mensaje al grupo preguntando si algún padre o madre lo puede llevar y enseguida se organizan para pasarlo a buscar y luego, traerlo también. Estoy feliz por él porque está rodeado de gente muy generosa”.

A pesar de tener una vida llena de contratiempos y escasez, Cristina reconoce la voluntad y el empeño de su hijo para poder cumplir sus sueños.

“Es un esfuerzo enorme que está haciendo y yo siempre le preguntaba por qué no se quedaba en las canchitas del barrio, pero su sueño era formarse en Liniers para dedicarse algún día al fútbol profesional. La verdad es que problemas nunca faltan, pero siempre aparece una mano solidaria que lo ayuda. Él se moviliza solo gracias a la bici que le regalaron y por suerte un compañero de la cancha se viene con él y es algo que valoro muchísimo porque es un nene que tranquilamente los padres lo podrían ir a buscar en auto y sin embargo, eligió acompañar a Joaquín”.

Los sueños de Joaquín ya están en marcha, solo necesita una pequeña “mano” para poder seguir. Quienes puedan ayudar con materiales de construcción o ropa para los niños podrán comunicarse al 291-431-8243.