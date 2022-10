El amor lo llevó a Rosario y a encontrar su verdadera pasión

Por Fabián O. Rodríguez / Farodriguez@lanueva.

A veces el amor y el deporte van de la mano. Y si no basta con preguntarle a Guillermo Dambolena. Por seguir a su pareja Antonela, recaló en Rosario sin saber que depararía su futuro. Sin embargo, su pasión por el arco --atajó en San Francisco y Comercial y trabajó en Tiro Federal-- le abrió una ventana para disfrutar de la pelota desde otro lugar.

Hoy, "Guille" ya tiene una escuelita propia --"Mano cambiada"-- y también trabaja en Rosario Central.

“Hace un año y dos meses más o menos que estoy acá. Todo pasó porque mi pareja consiguió trabajo en Rosario; nosotros estábamos conviviendo y ya era un tema de venir con ella o quedarme en Bahía; y tomé la decisión de acompañarla y empezar de cero con el tema de arqueros. En su momento estaba trabajando en Tiro Federal y, sinceramente, tenía muchas dudas de qué hacer porque acá no me conoce nadie y tampoco hice una carrera como para que me conozcan. Era todo muy complicado”, contó a modo de presentación.

--¿Y te embalaste con la escuela de arqueros?

--Quería arrancar, pero la mano no era sencilla. Lo llamé a Pepe Fernández (José), que sabía que estaba hace mucho tiempo en esto y, de hecho, entrené con él; le pedí consejos y comencé a ilusionarme. Después, busqué un nombre para la escuela y mi hermana Karina, quien es diseñadora, me ayudó con el logo.

"Posteriormente, busqué predios por internet y la pegué con el dueño, Lucas Gazitano, quien me abrió las puertas como si fuera mi casa. Lo llamé, estábamos en pandemia, hicimos una videollamada y me dijo que me manejara como en mi casa, que me maneje libre en el horario que quiera, me daba total libertad”, amplió.

--Qué tranquilidad, ¿No?

--Terrible. Tuve suerte encontrando a Lucas, me dio la llave el primer día, no me corría y me dio tiempo hasta que me acomode. Fue un apoyo bastante grande. Y, además, sin conocerme; sinceramente tuve mucha suerte con él.

Guille recordó que los comienzos no fueron sencillos.

“Tenía que estar, a veces no iba nadie o eran pocos y costaba. Pero siempre dije que en algún momento iba a funcionar. Necesitaba a alguien al lado, tenía que buscar un entrenador de arquero porque no conocía a nadie y me puse a buscar en las redes. En ese momento estaba trabajando en un club Darío Gigena, que está viviendo acá, me permitió arrancar en Tiro Federal de Rosario. Eso me ayudó mucho", resaltó.

“Le escribí a todo el mundo para que vengan a entrenar y necesitaba un profe que me diera una mano y que laburara en algún club. Me contacté con Germán Leiva y me pasó lo mismo que con Lucas. Se sumó, me dio 15 pelotas, mucho material y me dijo ‘tomá, trabájalo como si fuera tuyo’. De a poquito empezó a traer más gente porque él es coordinador de Rosario Central. La escuela fue creciendo raudamente, hicimos una amistad, me dijo que le gustaba mi forma de trabajar y que, si estaba la posibilidad, me iba a hacer entrar al club. Este año se ve que la tuvo y me metió a trabajar", añadió.

--Ya sos todo un "canalla".

--Hoy estamos con todas las inferiores, desde cuarta a novena. Entrenan todos juntos y eso está bueno para tenerlos siempre estimulados. Trabajamos todos lo mismo, pero dependiendo la edad se modifica. Pero en general es todo igual. Somos 7 u 8 entrenadores de arqueros sin contar al femenino. Está Castellanos (Hernán) en Primera, Germán Leiva en Reserva. Laureano Tombolini en juveniles, etcétera.

--¿Te lo cruzas a Tevez?

--Lo hemos cruzado varias veces a Carlitos, porque como son varios chicos en Primera, cada 15 o 20 días van a entrenar también en la parte que lo hacen los juveniles. He ido a la cancha a ver al equipo de Primera. Hay un montón de chicos 2003, 2004 que son unas bestias, pero necesitan trabajo, proceso, tiempo. En el arco también hay 3 o 4 juveniles que están al borde del contrato, son muy buenos. Son chicos también”.

--Y en Rosario se respira fútbol todo el tiempo.

--Es tremendo. Si nos hubiese tocado ir a otra ciudad, no sé si hubiera tanto trabajo como acá, porque es fútbol todo el tiempo. Y tenés un 50 y 50 de Central y Newell's.

--¿Cómo está el tema de la seguridad?

--La situación está complicada, pero también depende de cómo y dónde te muevas. Me acuerdo que me he encontrado con gente grande que me ha dicho ‘che, tené cuidado’. Estoy a cinco cuadras del Parque Independencia, y cuando juega Newell's tengo que tener cuidado porque está lleno de autos, gente por todos lados. Me bajo y me subo rápido al auto.

--¿No te picó el bichito de volver a atajar?

--Tengo 31 años, pero ya no puedo jugar más, sabés como estoy. Entreno pero no para jugar; me rompí los dos cruzados, también hay una cuestión de altura y te saca las ganas. Pero me mantengo entrenando. Y cuando no tenés ganas, sin motivación, no sirve porque lo hacés al 50 por ciento.

--¿Te imaginabas todo esto?

--No, la verdad que no soñaba con esto. En Bahía lo hacía como un hobbie; de hecho teníamos un local que lo vendimos hace poco. Estábamos abiertos de lunes a lunes, trabajábamos mil horas por día, era imposible salir de ahí. No me lo imaginaba. Además yo estaba con la música en ese momento. Acá ya colgué la guitarra; lo hago en mi casa. Lo disfruté en su momento un montón pero es una etapa que cerré.

"Con la música fueron unos tres o cuatro años muy lindos, lo disfrutamos mucho. En Bahía era laburar en el local, trabajar en el club como un hobbie más que otra cosa y a la noche nos dedicábamos a la música. Peor ahora estoy disfrutando todo; termino cansado, pero contento, feliz”, agregó Guille, quien valoró el apoyo de su papá Ricardo, su mamá Amanda y sus hermanas Karina y Camila.

--¿Estás al tanto de la actualidad del "Sanfra"?

--Si. Lo sigo a San Francisco y estoy en contacto permanente con mi tío Jorge (Dambolena).

El número

40--

Son los partidos que Guillermo Dambolena disputó en el fútbol de la Liga del Sur. 34 fueron en San Francisco y 6 en Comercial.

(*) Datos estadísticos de Eduardo "Cocho" López.