Patagones: antes de fin de año dará inicio la construcción del barrio policial

Buscando agilizar los pasos para la concreción de la obra, el municipio de Patagones adelantó la licitación pública para la realización del primer barrio policial en la ciudad cabecera -anunciado hace unos meses por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni-, por lo cual se espera que la construcción comience antes de fin de año.

Al mismo tiempo, desde la Provincia se está finalizando el trámite de confección del convenio correspondiente, para ser rubricado en la brevedad y dar inicio a la obra.

Este núcleo de 40 complejos habitacionales estará emplazado en la Quinta 183, al noroeste de Carmen de Patagones, en proximidades del proyecto municipal Un lote, una vivienda, contará con una inversión inicial superior a los 300 millones de pesos, y se destinará a aquellos efectivos policiales que lleguen a la ciudad cabecera desde otros lugares del territorio bonaerense.

Con un presupuesto oficial de 296.813.362 pesos y un plazo de obra de un año, dos empresas locales presentaron sus ofertas para la construcción de las 40 casas: Construcciones Normalizadas SA ofreció $ 352.021.934,67 y Daniel Peralta $ 311.654.076,52.

“Para nosotros es muy importante la posibilidad de crear este barrio, que será el primero destinado al personal policial, a partir de la decisión del ministro Sergio Berni. Estamos adelantando la licitación, aunque hay que dejar en claro que falta la firma de la Provincia; pero en función de acortar los tiempos es que avanzamos en la licitación”, aclaró el jefe comunal maragato, José Luis Zara.

En este sentido, el funcionario recordó que ese había sido su compromiso con el ministro, para no perder tiempo y comenzar, si es posible antes de fin de año, con las primeras tareas.

“Esto permitirá reforzar la seguridad local, sin dejar de lado lo que significa este proyecto para los obreros de la construcción”, sentenció.

Por su parte, Jorge Isaac, secretario de Obras Públicas de Patagones, señaló que “mientras se espera el convenio” con el gobierno bonaerense, la comisión evaluadora irá analizando las dos ofertas presentadas.

“La necesidad de contar con viviendas para el personal de la policía cuando se traslada o se mueve gente para determinadas épocas, es el objetivo. Es el primer plan de viviendas policiales en la provincia de Buenos Aires y tenemos el honor de ser la primera localidad en tenerlas”, explicó.

Al mismo tiempo, sostuvo que las unidades habitacionales que se levantarán en Patagones serán de construcción convencional, con dos habitaciones, cocina comedor y baño, en una superficie aproximada de 55 metros cuadrados.

Satisfacción

El comisario Javier Gallardi mostró su satisfacción con la concreción del barrio.

“Esto nos va a permitir, en un futuro no muy lejano, contar con la capacidad habitacional para efectivos que en este momento no están el distrito y que pueden venir, ya sea por resolución ministerial, de jefatura o por voluntad propia. Esto va a permitir que esta gente no tenga que viajar cientos de kilómetros para volver a su hogar, y así traer a su familia y compartir el destino laboral”, enfatizó.

“Creemos que esto, en muy poco tiempo, cambiará la situación operativa y funcional de la seguridad en Carmen de Patagones, además de la posibilidad –expresada por Berni- de crear cuerpos especiales para nuestra fuerza en la ciudad”, concluyó. (Agencia Carmen de Patagones)