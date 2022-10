¿Qué dijo el entorno de Messi respecto del contacto con Barcelona?

El astro Lionel Messi "no tuvo contactos" para volver al Barcelona en la próxima temporada, según su entorno reveló ante versiones periodísticas surgidas en las últimas horas sobre un posible acuerdo para regresar al club catalán en julio de 2023.

El contrato de Messi con el París Saint-Germain llega a su fin en junio de 2023, con opción a uno más. Es un dato que genera ilusión en Barcelona, pero por ahora no hay más que intenciones. Sí está claro que, con el DT Xavi a la cabeza, lo quieren (¿y quién no?).

Desde su círculo cercano, el capitán de la Selección Argentina está centrado en llegar de la mejor manera a lo que viene en el corto plazo.

Es decir, su presente en la Ligue 1, la UEFA Champions League y el Mundial de Qatar 2022, el enorme desafío con la celeste y blanca a fin de año.

Por otra parte, en PSG no quieren saber nada con perder a Messi y harán todo lo posible para retenerlo, si hasta ya pusieron una oferta formal sobre la mesa para extender el vínculo al menos hasta mediados de 2024.

Cabe recordar que Joan Laporta, presidente del Barcelona, habló en julio de este año sobre el posible retorno de Lionel Messi al club.

“Moralmente, creo que hice lo que tenía que hacer. Pero también como presidente y a nivel personal creo que estoy en deuda con él", aseguró, al mismo tiempo que deseó que “el capítulo Messi en el club no se haya terminado”, dijo Laporta.

Más allá de estos dichos, la Operación Retorno no corre por cuenta del dirigente sino por Xavi, el actual DT.

¿Y antes, qué había pasado entre Messi y Laporta? Durante la campaña para las elecciones de marzo 2021, Laporta había insinuado que la continuidad de la Pulga era una de sus prioridades, pero una vez en el cargo se alejó de aquellas promesas.

“Tuve la esperanza de que decidiera jugar gratis”, señaló luego, una vez que "La Pulga" se fue a PSG.

Fue entonces cuando el rosarino reveló que nadie le pidió que se quedará y explicó: “Tenía en mente firmar mi contrato y reanudar los entrenamientos de inmediato. Pensé que todo estaba arreglado y que solo faltaba mi inicial en el contrato".

"Pero cuando llegué a Barcelona me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club”, sentenció.