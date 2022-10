Proyecto de vivienda vacía: ¿Es aplicable en Bahía Blanca?

En Bahía Blanca también hay no pocos departamentos sin alquilar. / Fotos: Rodrigo García, Emmanuel Briane y Pablo Presti-La Nueva.

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

“Es nefasto, irracional y sólo se le puede ocurrir a alguien que desconoce el tema”.

Así tildó Carlos Esteban, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Bahía Blanca al proyecto de ley para que las viviendas que permanezcan vacías por más de tres meses —en forma consecutiva— pasen a integrar un sistema de alquiler protegido.

La propuesta la presentó la Asociación Inquilinos Agrupados en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es la intención? Ofrecer una solución a la falta de inmuebles disponibles para la renta.

“El proyecto también es un atropello a la propiedad privada. Está claro que cada persona tiene derecho a hacer lo que quiera con su vivienda”, agregó.

“Lo que hay que hacer es alentar, no desalentar”, dijo.

Carlos Esteban, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

“Un proyecto de estas características lo único que logra es poner trabas a la inversión privada para construir viviendas o a quienes pretenden tener la suya para alquilarla, o venderla, como lo desee respecto de su patrimonio”, amplió.

Esteban —en diálogo con La Nueva.— también habló sobre cómo se puede lograr una reactivación.

“Hay que incentivar con beneficios, tal como se ha hecho en otras oportunidades para favorecer al propietario con descuentos de algún tipo de impuesto. Esto es lógico, ya que si el Estado no puede darnos una casa a cada uno de nosotros, se necesita de la inversión privada”, explicó.

Admitió Esteban, de todos modos, que la existencia de departamentos vacíos en Bahía Blanca es importante. Pero que existe una razón valedera.

“Esta realidad se produce por una nefasta ley de alquileres que tenemos, que sólo tiene consenso en que perjudica a ambas partes, tanto a los inquilinos como a los propietarios”, sostuvo.

“Es irrisorio que, en un país con una inflación que ronda el 7 % mensual, lo único que no se puede ajustar es el alquiler”, agregó.

“Se pacta con una persona y debe tener el mismo precio a un año. Cuanto se ajusta casi todo en forma mensual, los alquileres deberían corregirse cada tres o cuatro meses, pero no permanecer congelado por un año”, describió.

“Cuando se lo aumenta tras 12 meses, es lógico que se resienta el bolsillo de un inquilino que se había acostumbrado a pagar un alquiler casi el 80 % más barato. Esto pasa sólo en nuestro país”, comentó.

También comentó Esteban que es otra de las razones por las cuales mucha gente decide poner en venta su propiedad y, finalmente, no alquilarla.

“¿Por qué? Porque vende ese bien, deposita el dinero a intereses en un banco y en sólo un mes tendrá, por ese concepto, lo que lograría en todo un año de alquiler”, calculó.

“Esto genera, de todos modos, una determinada inseguridad por todo lo que sabemos respecto de la historia económica, el corralito y demás. En este sentido, siempre pondero el dólar ladrillo; es lo más confiable”, aseveró.

El directivo recordó que, en la ciudad, no existen grandes inversores en cuanto a la construcción de viviendas.

“No son compañías que tienen una cantidad significativa de viviendas en alquiler que, si no les rinde el negocio, lo venden y se van a otro lado”, dijo.

“Acá son pequeños inversores. Y gente que ha ahorrado toda su vida para tener otra vivienda, un ingreso más para el día de mañana y alguna otra seguridad familiar”, añadió.

Otras opiniones

Para Lucas Bochile, de Bochile Inmobiliaria, el proyecto de viviendas vacías no es la solución a la problemática.

“Incluso, creo que retractará aún más a los propietarios. Es perjudicial desde el punto de vista inmobiliario”, sostuvo.

“Pero esta es una de las consecuencias de la fallida ley de alquileres”, añadió.

“Estamos atravesando una situación compleja por la inflación creciente y algunos propietarios no quieren exponerse. Al menos hasta que se modifique la ley, algo que se está por hacer pero nunca se define”, comentó.

Lucas Bochile.

“Este debe ser un vínculo de libre negociación entre el inquilino y el propietario, que beneficie a las partes, y no algo de tres años en un escenario incierto”, sostuvo.

Admitió Bochile, de todos modos, que en la ciudad de Bahía Blanca hay una sobreoferta de departamentos de un dormitorio en venta y que, inclusive, empieza a notarse cierto déficit a la hora de alquilar.

También que la situación de departamentos vacíos es mayor respecto de otras épocas.

“Aunque la venta esté pesada, el propietario sigue con ese ofrecimiento de venta en contraposición de tener que enfrentarse a un contrato de tres años de alquiler con un valor congelado en el primero”, aseguró.

“Si bien hay casos puntuales en los que se deben sumar expensas y otros gastos, prefieren estirarse lo máximo posible hasta que logren vender. Y, si no lo logran, finalmente lo vuelcan al mercado de alquiler”, contó.

“Aunque la venta esté pesada, el propietario sigue con el ofrecimiento de venta en contraposición de tener que enfrentarse a un contrato de tres años de alquiler”, dijo Bochile.

Bochile también señaló que, en caso de venta, algunos dueños se deciden por invertir ese dinero en otros formatos que, entienden, hoy les resulta más redituable.

Para Carlos Ovejero, titular de Ovejero Inmobiliaria, lo que hay que analizar es un proyecto de modificación de la ley de alquileres, que fue —sostuvo— perjudicial para todos, tanto inquilino como locatario.

“Lo ideal es corregir esa ley. Sólo así se puede comprender que la gente no quiera alquilar por tres años en las actuales condiciones, tal como sucede en Buenos Aires”, comentó.

“Si se modifica, van a desaparecer las viviendas que hoy están desocupadas. Esto sí me parece positivo”, añadió.

“¿La situación en Bahía Blanca? Casi no hay viviendas vacías o desocupadas. Acá no se da en la misma magnitud que en Buenos Aires”, dijo.

Carlos Ovejero.

Ovejero también sostuvo que la propuesta lanzada en CABA es de muy difícil implementación.

“Determinar cuáles son las viviendas vacías no es sencillo”, aseguró.

“La gente las usa como depósito o para otros fines. A veces parece que están desocupadas, pero en realidad les dan otro destino que no es el de vivienda”, contó.

“En otras circunstancias, también hay tiempos de espera por sucesión u otros motivos más allá de la venta, y no es porque se esté especulando”, finalizó Ovejero.

“La rentabilidad más baja de la historia”

Para Carlos Esteban, quien recientemente fue reelegido presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Bahía Blanca y permanecerá hasta 2026, la rentabilidad por un alquiler en nuestra ciudad es la más baja de toda la historia.

“Creí que el piso fue cuando estábamos en el 0,20 %, pero hoy nos encontramos por debajo de ese número”, sostuvo.

Como referencia, una rentabilidad normal para los propietarios siempre rondó en el 0,60 o el 0,70 % (mensual del valor del bien).

“Se explica en forma sencilla: Se te rompe un calefón o una cocina y te cuesta, a valores de hoy, entre 3 y 4 meses de alquiler”, contó.

“Si bien es cierto que hay muchas casas en venta, porque se ha vendido poco y venimos de una pandemia que provocó una acumulación de mercadería, también lo es que nadie se ha quedado sin vivienda”, explicó.

“Esta realidad es por la nefasta ley de alquileres que tenemos, algo que sólo tiene consenso en que perjudica a ambas partes”, sostuvo Esteban.

“En Bahía Blanca tenemos un gran mercado: los estudiantes que llegan desde toda la zona. Ahora nadie se quedó sin lugar y el barrio Universitario, que estuvo casi dos años vacío, se encuentra a la altura de la demanda”, amplió.

“¿Por qué no hay casas en alquiler? Porque no se ha construido y porque no se alienta para que se hagan”, afirmó Esteban.

“Por eso, en lugar de presentar un proyecto donde se deja de respetar la propiedad privada, se deberían lanzar propuestas para la construcción. Esa sería la solución al problema”, insistió.

“Se han presentado más de 10 proyectos de reforma de la ley de alquileres, pero a todos se los manda para atrás y no se los trata. Hace un año y medio que estamos así, con una ley que perjudica a todos”, agregó.

Recordó que uno de los principales puntos para la modificación es respecto de la duración de los contratos, hoy estipulados en 36 meses.

“Un contrato de 36 meses es muy extenso. Uno a 24, como era antes, resulta más justo”, dijo el directivo.

“La indexación, en lugar de hacerla una vez al año, que es muy dolorosa para el inquilino, lo ideal es efectuarla cada 6 meses, o cada 3, a fin de que no se desactualice el alquiler”, detalló.

“Otro punto importante es el sistema de actualización que, hoy, realiza el Indec. Es un mix entre el costo de vida y el salario, que no está mal, más allá de que para el inquilino sería mejor si fuera sólo por los salarios”, explicó.

De qué se trata

La base del proyecto de la Asociación Inquilinos Agrupados es un informe de la Mesa de Estudio de Viviendas Vacías, un espacio surgido de manera auxiliar de la Mesa de Diálogo de Alquileres, de Buenos Aires Ciudad.

Allí se concluyó, para el período septiembre 2018/mayo 2019, que “existe una cantidad de viviendas vacías suficiente como para que represente un problema que puede contribuir a la falta de acceso a una vivienda que existe en CABA. Sin embargo, se considera que es necesario seguir investigando y construyendo la problemática de manera más detallada”.

También que “la localización, la concentración y las causas por las cuales esas viviendas se encuentran vacías son las dimensiones centrales que se necesitan comprender para discutir las políticas públicas a implementar”.

De acuerdo con el período 2017/2018, la tasa de vacancia era de 9,2 %, con 138.328 usuarios.

En tal sentido, a partir del consumo mínimo residencial es posible definir como vivienda vacante a aquellos inmuebles de tipo residencial que registran un consumo eléctrico anual inferior al mínimo indispensable considerado para su uso permanente.

De esta forma surge el recorte del universo de usuarios residenciales (de muy bajo consumo), que se consideran viviendas residenciales vacantes. Aquellos 138.328 usuarios registran consumos inferiores al consumo eléctrico de una heladera con frecuencia mensual anualizada.

Para la Asociación Inquilinos Agrupados, en CABA en 1991 había 40.000 viviendas vacías. Y en 2010, según el Indec, eran 341.000. Sostiene que la cifra coloca a Buenos Aires en el primer puesto del ránking de ciudad con mayor cantidad de viviendas vacías en relación a los habitantes.

De acuerdo con el proyecto, las viviendas vacías se integrarían al sistema de alquiler protegido, con estos requisitos:

—Haber estado deshabitadas por más de 90 días.

—Registrar consumos de servicios eléctricos por debajo de los 50 kwh/mes.

—No tener registrado legalmente un contrato de alquiler.

—Los inmuebles no tienen que haber sido inscriptos en el registro de excepciones por causa justificada.