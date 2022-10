"¿Fracaso? Lo que pasó, a mí no me cambia nada", aseguró Gago en conferencia

El director técnico de Racing Club, Fernando Gago, asumió hoy su imposibilidad de "obligar a un futbolista a patear" un penal, con lo que delegó en sus dirigidos la elección del ejecutante, después de lo ocurrido en la derrota del pasado fin de semana ante River, que privó a su equipo de ganar el título de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Hay circunstancias del juego en las que la determinación la toma el jugador. Se pueden practicar 25 penales pero el que decide siempre es el jugador. La toma de decisión para patear un penal la decide el jugador. No puedo obligar a nadie a patear", explicó este viernes en conferencia de prensa.

Racing dejó escapar su consagración en el torneo con un penal errado a los 90 minutos por el mediocampista Jonathan Galván, quien se hizo cargo después de una indecisión de varios jugadores en torno al punto de ejecución.

"Como entrenador, ¿puedo obligar a un futbolista a patear? -inquirió a los periodistas-. Yo designo a dos, tres o cinco futbolistas, pero después deciden los jugadores dentro del campo. Patea el que tiene más confianza. El futbol es toma de decisión, momentos y personalidad".

Gago evitó referir al delantero Enzo Copetti, goleador del equipo en la Liga, a quien se le apuntó por no ejecutar la pena máxima. "Matías (Rojas) tuvo personalidad, fue y pateó", diferenció al referir al paraguayo autor del 1-0 parcial ante River, también de penal.

El entrenador de Racing, incómodo e irritado por las preguntas de los cronistas, buscó dar por superado ese episodio y la decepción por la gran oportunidad perdida. Al momento de fallar Galván, el clásico en Avellaneda estaba igualado 1-1 y la victoria le hubiera permitido superar al campeón Boca, que finalmente empató como local de Independiente.

"Fue un momento difícil, nos dolió porque tuvimos la chance de lograr el objetivo, pero esto es deporte y ahora tenemos otro partido el miércoles que viene, con la posibilidad de jugar una final más que para mí es muy importante", consideró.

Racing se enfrentará a Tigre el miércoles próximo en un desempate en cancha de Huracán por la clasificación para jugar ante Boca el Trofeo de Campeones, el siguiente fin de semana.

"¿Fracaso? No lo considero un fracaso. Lo que pasó a mí no me cambia nada. La crítica siempre va a estar, ganes o pierdas. El torneo que hicimos fue muy bueno, llegamos a la última fecha con chances de ser campeón y estuvimos a un penal de conseguirlo. Nos tocó perder en la última fecha, esto es un juego", desdramatizó.

Gago aseguró que "estaba pautado" de antemano el descanso de tres días para el plantel al margen de cómo fuera la definición de la LPF y repitió más de una vez que le atribuyó "importancia" a los pasacalles colgados ayer en las inmediaciones del estadio con mensajes agraviantes a los jugadores y el cuerpo técnico.

"¿Sabés cuántos pasacallles me pusieron, cuantos mensajes me mandaron?. En mi carrera perdí más de lo que gané y eso que gané 17 títulos. Es normal que el hincha se enoje", relativizó.

"Los jugadores están atravesando un proceso lógico por haber perdido la posibilidad de ser campeones. Hoy ya los noté con otro entusiasmo, con muchas más ganas de seguir trabajando. Hay que levantar la cabeza", asumió.

"Para mí, el Trofeo de Campeones es importantísimo, como cada competición que juega Racing. No pienso más adelante, sólo en Tigre, que es el próximo rival. Tenemos la obligación de salir campeones, eso está claro, y vamos a seguir peleando", concluyó.