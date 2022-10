Streitemberger estrena auto y renueva ilusión en la Clase 2 del Turismo Pista

Con toda la ilusión a cuestas, el piloto bahiense Pablo Streitemberger iniciará desde mañana una nueva etapa en su participación dentro de la Clase 2 del Turismo Pista, cuando se abra el telón de la octava y penúltima fecha de la temporada.

El volante de nuestra ciudad saldrá a pista en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) estrenando máquina, un flamante VW Up construido por Nicolás Bonfiglio y armado en nuestra ciudad, con el que pretenderá no quedarse y, ¿por qué no?, estar en la conversación.

“Es muy significativo para mí y mi familia poder estar presente en cada carrera dentro de una categoría que no para de crecer, y mucho más lo es al poner en pista un auto a estrenar, que fue realizado con muchísimo sacrificio. Gran parte de la mano de obra la realice to mismo en mi taller en Bahía Blanca así que más orgulloso todavía”, explicó Streitemberger.

"No quiero dejar de agradecer de manera muy especial a mi familia, fundamentales en cada paso que doy; a Nicolás Bonfiglio, por todo el trabajo realizado junto a todos los chicos del equipo en el chasis; a Juanjo Cassou por los motores, y a los sponsors y amigos que siempre nos están acompañando”, agregó el bahiense.

Será fundamental para el piloto de nuestra ciudad, cuyo debut se remonta a la temporada 2014, los dos ensayos libres previos a la primera clasificación, a fin de conocer la nueva unidad y ponerla a punto para el fin de semana.

La representación local en Concepción también comprenderá participación en la Clase 3 de la especialidad, con la presencia del joven Braian Quevedo (Etios), quien en los próximos días viajará a Portugal a disputar el Mundial Rotax de Karting.

En contrapartida no dirá presente en dicha oportunidad el bahiense Joaquín Volpe (Kinetic), quien hará un breve parate pensando en rearmarse para encarar con mayor optimismo el futuro.

Sí acelerarán, por su parte, el villalonguense Juan Kreitz (Etios) y el oriundo de Mayor Buratovich Juan Aranega (Clio), como también el entrerriano Exequiel Bastidas (Etios), coequiper de Aranega; ambos integrantes del J2 Touring Car, la estructura bahiense que encabeza Javier Weimann.

Por último, en la Clase 1, el honor de nuestra ciudad y la región recaerá únicamente en el volante de nuestra ciudad Rodrigo Avale (Fiat Uno), también habitual animador del Gran Turismo de la Comarca en nuestra región.