La principal fábrica de silobolsas negó que falten insumos para producirlos

Tras las declaraciones de la senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, sobre un posible faltante de silobolsas, en el país debido a las restricciones a las importaciones, la principal empresa que fabrica el producto en el país desmintió que la actividad esté atravesando tal situación.

En una carta enviada al jefe de sección operativa de la Aduana Río Grande, Miguel De Cristófaro y que lleva la firma del subgerente general Adrián Giovannetti; el Grupo Ipesa Río Chico -que produce en Tierra del Fuego- señaló que en la actualidad están abasteciendo este producto para el almacenamiento de granos, como también a cada uno de los mercados que proveen, tales como el alimenticio, el higiénico y el industrial: “Sin desabastecimiento alguno, asegurando el producto en todos nuestros clientes y consumidores”.

En este sentido, enfatizaron: “Respecto de la operación de importación específicamente, no tenemos limitante que condicione el abastecimiento, donde desde la Secretaría de Comercio como la Administración de Aduana aseguran el correcto flujo de la actividad”.

En el programa La Mesa de Mirtha Legrand por eltrece, la legisladora de la oposición había dicho: “Hoy dicen que no van a haber silobolsas el año próximo, porque no hay insumos para producirlos” y alertó que la situación podía acarrear serias pérdidas económicas. “Hablo con empresas que fabrican silobolosas, que es un insumo fundamental en el campo. Hoy dicen que van a faltar el año que viene porque no tienen los insumos”, señaló. En este sentido, remarcó “la falta de previsibilidad” que tiene el sector agropecuario por las políticas que lleva adelante el Gobierno.

Losada sostuvo que muchas empresas requieren de productos extranjeros, que no se fabrican en el país y que las últimas restricciones han generado problemas en sus operaciones. “Al no permitirles a las empresas importar, con trabas para el ingreso de productos, tampoco pueden exportar”, indicó.

Contó que una empresa que produce elementos en la fabricación de maquinaría agrícola está experimentando problemas por la falta de insumos. La situación también repercute en el campo, dijo. “Y así la rueda y así se pierden miles de puestos de trabajo”, observó. (La Nación)