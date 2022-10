Dallas Mavericks le dio la bienvenida oficial a Facundo Campazzo

Facundo Campazzo recibió la bienvenida oficial de Dallas Mavericks a través de las redes sociales del equipo de la NBA.

"Welcome to the squad (bienvenido al equipo)", fue el mensaje en Twitter para el cordobés de 31 años desde la cuenta @dallasmavs, con más de dos millones de seguidores.

Campazzo lucirá la camiseta número 2.

Campazzo arribó el pasado fin de semana a la ciudad de Dallas para firmar el contrato que lo vinculará con los Mavericks durante esta temporada y ayer estuvo recorriendo las instalaciones.

El ex base de Real Madrid llega desde Denver Nuggets, donde jugó en las últimas dos temporadas antes de convertirse en agente libre.

En la franquicia texana, Campazzo volverá a compartir equipo con el esloveno Luka Doncic, quien también fue integrante de la escuadra española entre el período 2015-2018.

El debut será mañana, a las 23, ante Phoenix (televisará ESPN).

Otros dos

Leandro Bolmaro (22 años) con Utah Jazz, tendrá su primera presentación mañana miércoles, a las 22, recibiendo a Denver.

Mientras que Pablo Prigioni (actual DT del seleccionado nacional), continuará como asistente de Chris Finch en Minnesota Timberwolves.

El debut será mañana miércoles a las 21, frente a Oklahoma.

Esta noche

Golden State Warriors, el actual campeón, jugará hoy ante Los Ángeles Lakers en una jornada inaugural de lujo para la temporada 2022-2023 de la NBA.



El partido entre dos de las franquicias más poderosas de la Conferencia Oeste se iniciará a las 23 de Argentina en el Chase Center, de la ciudad de San Francisco.



El equipo orientado por el entrenador Steve Kerr logró mantener la base de la pasada campaña, con los perimetrales Stephen Curry, Klay Thompson y Jordan Poole, más los aleros Draymond Green y Andrew Wiggins y el ala pivote Andre Iguodala, como referencias principales.



Por su lado, Lakers continuará ostentando en el plantel a las estrellas LeBron James, Russell Westbrook y Anthony Davis. Y el equipo californiano sumó para esta campaña al base de pasaporte alemán Dennis Schroder, de muy buena temporada 21-22 en Phoenix Suns.

Previamente, y en un partido que confrontará a dos de los candidatos del Este, Boston Celtics, actual subcampeón, se medirá con Philadelphia Sixers.



El encuentro se desarrollará en el TD Garden, de Boston, a partir de las 20.30.