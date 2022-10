Regional Amateur: Bella Vista y Sporting salen a la cancha

Bella Vista y Sporting chocarán esta tarde en la Loma y harán su debut en el Regional Amateur, en el marco de la primera fecha de la Zona 3 de la Región Pampeana Sur.

El cotejo se jugará a las 16.30 a puertas cerradas y será arbitrado por Sebastián Navarro.

Tras los incidentes registrados ayer en el escenario de calle Charcas en el partido de Bella Vista ante Tiro Federal por la Liga del Sur, el Aprevide dispuso que los albiverdes tengan que jugar todos sus partidos sin público.

El sábado antes del inicio del cotejo, una bomba de estruendo cayó dentro del rectángulo de juego y el estallido le provocó daños al jugador aurivioleta Nahuel Sánchez.

El elenco de Daniel Correa no sumó incorporaciones para la competencia en el cuarto escalón del fútbol argentino, mientras que el rojinegro tendrá 9 caras nuevas.

Los refuerzos del conjunto de Fabián Tuya son Hernán Herrera (arquero, de Racing de Carhué), Lucas Der (defensor, ex Villa Mitre), Gastón Bravo (defensor, ex Jorge Newbery), Leandro Gálvez (defensor, ex Morón), Juan Ramírez (mediocampista, viene de jugar en la segunda división de Ecuador), Matías Malmoria (delantero, viene de Olimpo), Cristian Curuchet (atacante, ex Juventud Unida de Gualeguaychú), Braian Benítez (delantero, Racin de Carhué) y Joaquín Cornejo (mediocampista, ex J.J. Urquiza).

Ayer, en tanto, Huracán de Ingeniero White superó a Blanco y Negro de Coronel Suárez por 3 a 1, en cancha de Sansinena.