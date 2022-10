Doman y el próximo DT de Independiente: "Si Gareca quiere dirigir en la Argentina, vamos a hacer el esfuerzo"

El presidente de Independiente, Fabián Doman, dejó en claro su deseo de contar con Ricardo Gareca como entrenador del conjunto de Avellaneda, pese a que Julio César Falcioni aún tiene contrato, y afirmó que si el "Tigre" quiere dirigir en Argentina, el club va a "hacer el esfuerzo".

Los dos candidatos que más sonaron para reemplazar a Falcioni, que no es del gusto de la nueva dirigencia, en 2023 son Gareca y Gustavo Quinteros. No obstante, Doman señaló: "No tengo reuniones previstas con Quinteros, nunca lo llame ni hablé. Primero vamos a hablar con Falcioni esta semana".

Y agregó en relación al ex DT de la Selección de Perú: "¿Quién no querría tener una charla con Gareca? Si el Tigre quiere dirigir en Argentina vamos a hacer el esfuerzo".

"No descarto la posibilidad de algún día dirigirlo. Es el club donde me retiré (como jugador)", declaró hace cinco años Gareca, que se encuentra libre tras su paso por el seleccionado peruano.

Además de cerrar su etapa como futbolista en el "Rojo" en 1994, el ex director técnico de Vélez volvió en 1997 pero para sentarse en el banco de suplentes, en lo que fue su primera experiencia como DT en la máxima categoría, tras pasar por San Martín de Tucumán y Talleres de Córdoba, en la B Nacional.

De esta forma, el deseo de la nueva Comisión Directiva de Independiente es que el "Tigre" tenga una segunda etapa en el club, a partir del próximo año, aunque el vínculo de Falcioni es hasta julio de 2023.

"¿Mi continuidad? Estoy tranquilo por lo que hago. Las estadísticas hablan por sí solas. Si la dirigencia quiere otra cosa, estaría bueno que lo manifiesten en privado. Yo vine a trabajar", expresó Falcioni, días atrás, y añadió: "Soy empleado y tengo contrato hasta julio de 2023, no hasta el final de campeonato. Si ya me llamaron o no, es privado".