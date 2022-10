Macri dijo que en Juntos "hay ruidos y egos” y contó que Juliana no quiere que sea candidato

El expresidente Mauricio Macri reconoció que hay “avances” en la interna de Juntos por el Cambio, pero señaló que todavía “hay ruidos y egos”. Ante esto, les propuso al resto de los integrantes de la oposición que “usen el tiempo de comunicación para hablar de ideas, no para hablar de los competidores”.

Respecto de la coalición que integra, remarcó que ve “una evolución positiva” acerca de la preparación de cara a las elecciones: “Hay una experiencia, un debate. Falta un año riquísimo, donde todos los que se han presentado sobre el tablero para ser candidatos van a seguir creciendo”.

No obstante, resaltó que hay “ruidos que a los votantes no les gusta". Y añadió: "Privilegian el individualismo, el ego que se descontrola. El ego, el ego, un agujero que se les hace a las personas...".

"Les recomiendo a nuestros dirigentes que utilicen el tiempo maravilloso de la comunicación para hablar de sus ideas, de sus sueños, proyectos. No para hablar de los que compiten. Les aseguro que no sacan un solo voto ahí, pierden votos. Cada vez que agreden a uno dentro de la coalición pierden votos, es tan básico", sumó.

"Tenemos que poder competir con altura diciendo 'este señor es un fenómeno, pero yo soy mejor por esto' y no descalificar al otro", expresó el líder del PRO en LN+.

Y reforzó: "Tenemos que darnos una oportunidad más, por eso les digo a los dirigentes de Juntos por el Cambio que tenemos la responsabilidad de transmitirle a la gente que vamos a tener el coraje, la convicción de enfrentar los cambios, los privilegios de este país, las mafias y liberar a la Argentina".

También reiteró que no sabe qué hará en las elecciones, pero que en tal caso será un mediador: "La propuesta tiene que ser de audacia, yo voy a ayudar a esa propuesta. Si hay un candidato que quiere statu quo y otro quiere cambio, yo por más que no sea candidato voy a decir 'Creo en esta propuesta'".

A su vez, repitió que su esposa, Juliana Awada, no quiere que se postule como candidato a presidente: "No, la Hechicera no quiere. Juliana no. Está de acuerdo en que sería bueno que no".

Macri y la relación con Rodríguez Larreta

En otro orden, se refirió a su relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Estoy bien, son muchos años. Hay visiones distintas, a veces, pero trato de ayudarlo en todo lo que pueda para que muestre sus ideas y propuestas. Creo en la competencia y en los liderazgos nuevos, siempre subí gente a la lucha, en la empresa, en la Ciudad, en la Nación", reconoció.

Además, lo felicitó por su noviazgo con Milagros Maylin. “Yo he apostado siempre al amor. Estoy feliz de que esté enamorado. Sin amor no hay energía para la vuelta que tiene que dar este país. Todo el mundo tiene que estar conectado con el amor y no con el odio", aseguró.

Y cerró: "No la conozco a ella, ya la conoceré, te daré opinión cuando la conozca. Linda es, es muy bonita". (NA)