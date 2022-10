A una semana de la muerte de César, Mónica Cahen D'Anvers reapareció con una propuesta especial

A una semana de la muerte de César Mascetti, Mónica Cahen D'Anvers reapareció en las redes junto a Sandra Mihanovich, su hija, con una propuesta especial para el Día de la Madre, que se celebra el 16 de octubre. "El domingo que viene es el Día de la Madre. En la Campiña tenemos muchas rosas que plantaron César y mamá. Entonces se les ocurrió una buena idea", anunció la cantante, desde el espacio agropecuario y gastronómico que fundaron los periodistas en San Pedro.

"La idea es que vos le puedas regalar a tu mamá una rosa de La Campiña. Pero en vez de que yo la corte y la ponga en un florero, te presto una tijera para que elijas la que vos quieras", completó la icónica conductora de Telenoche y cosechó miles de "me gusta" y mensajes de cariño, tanto de figuras de los medios, como de sus históricos televidentes.



César, quien fue su compañero de vida por más de cuatro décadas, murió el 4 de octubre a los 80 años, a raíz de una corta enfermedad. Y al día siguiente, Sandra y su sobrina Sol Mihanovich leyeron una carta que el periodista escribió cuando supo que le quedaban pocos días de vida. "Estoy a punto de vivir la mejor muerte. En el andén me espera la familia para darme la mano", manifestó Sol, visiblemente emocionada. Mientras que Sandra contó que tras esbozar esas palabras, César se sentó en su escritorio y escribió un conmovedor mensaje para expresar todo lo que quería.

"Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar", comenzó la destacada cantante. Y continuó: "Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022".

La historia de amor de Mónica y César

Mónica y César se vieron por primera vez en 1971, cuando él daba sus primeros pasos en Canal 13 y ella ya era una figura consagrada. En ese momento, Cahen D'Anvers todavía estaba casada con Iván Mihanovich, el padre de sus hijos Vane y Sandra, y más allá de este detalle, no sintió ninguna química especial con su colega.

"El me parecía un hombre insoportable", explicó en un reportaje. Pero años más tarde, cuando ya se había divorciado, todo cambió: "Era muy buenmozo y se sabía lindo. Todos los días había mujeres en la puerta del canal y lo esperaban a que saliera. Un 7 de junio, Día del Periodista, nos encontramos en una fiesta de Goar Mestre. Sólo sé que cuando nos fuimos, él se subió a su auto y yo al mío, y en vez de ir por caminos separados, nos volvimos juntos y nunca más nos separamos".

Desde entonces, forjaron una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo y tras 25 años de convivencia, en 2003 se casaron. "En 2003, cumplimos las Bodas de Plata, así que aprovechamos la fecha y nos casamos. Nos pareció que era un buen regalo de aniversario. Le dije a César: '¿No te parece que es hora de que firmemos un papelito para que se sepa que esto es en serio?'. Y lo hicimos", explicó la periodista y señaló que el secreto de sus más de 40 años de amor fueron sus diferencias. (NA)