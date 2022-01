El regreso de Susana Giménez a la actuación ya tiene fecha de estreno

La pandemia hizo que Susana Giménez pase varios meses alejada de la televisión. Sin embargo, pudo reencontrarse con su faceta actoral y participó del rodaje de Porno y helado, una serie creada, escrita y dirigida por Martín Piroyansky que estará disponible en la plataforma Amazon Prime Video a partir del 11 de marzo.

"Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie que se llama Porno y helado. Porno no es, eh, pero es muy graciosa, divertida y es para Amazon Prime Video", anunció la diva en marzo de 2021, notablemente entusiasmada. Y precisó: "Está dirigida por Martín Piroyansky, que es un genio y además es el protagonista".

En relación a su participación, "Su" explicó que no tendrá un personaje central ni estará en todos los capítulos, pero que la propuesta le encantó. "Yo hago uno de los capítulos, lo que se llama un cameo. O sea, que no soy la protagonista. Hago una cosa chiquita pero me divierte, como hace un año y medio que no hago nada artístico, tenía ganas de hacerla y no les puedo contar nada más", concluyó, sobre la serie que tendrá ocho capítulos de 30 minutos.

Porno y helado cuenta la historia de Pablo (Piroyansky), un joven de 30 años inmaduro que junto a su mejor amigo, un perdedor llamado Ramón (Nachito Saralegui), y Ceci (Sofia Morandi) una joven estafadora, crean una banda de rock falsa que se apodera por completo de la escena local de la música. El amor que comparten Pablo y Ramón por ver pornografía y comer helado inspira su primer éxito pop y muy pronto la mentira se sale de control. También participarán Eliseo Barrionuevo, Martín Pavlovsky, Javier Niklison, Santiago Korovsky y Favio Posca.

"Estamos muy felices de agregar Porno y helado a nuestra creciente lista de emocionantes títulos que tenemos planeados para Argentina y la región. Esta divertida historia habla de las desventuras que experimentan las amistades en el mundo moderno y todo hecho posible por un sorprendente elenco”, dijo Javiera Balmaceda, quien encabeza las series originales locales para Latinoamérica de habla hispana de Amazon Studios.

Actualmente Susana está disfrutando del verano en La Mary, su mansión de Punta del Este en la que se instaló en mayo de 2020, y a raíz del aumento de casos de Covid-19 decidió no asistir a eventos sociales y limitarse a recibir a su familia y su equipo de trabajo allí. Además, se espera que en marzo regrese a la Argentina para comenzar a grabar su nuevo programa de entretenimientos en Telefe. (NA)