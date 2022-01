Polémica: San Lorenzo pide reprogramar, la Liga Nacional se niega

San Lorenzo de Almagro emitió este viernes una carta dirigida a la Asociación de Clubes, y difundida también en las redes sociales, en la que solicitó a la AdC la reprogramación de cuatro partidos, ante Oberá TC y Comunicaciones (dos por Liga Nacional y otros dos por Liga de Desarrollo respectivamente).

El club de Boedo informó el pasado 3 de enero que los testeos previos a retomar los entrenamientos, arrojaron 22 casos positivos de coronavirus, entre jugadores y staff técnico. De acuerdo con el parte médico, todos asintomáticos y bajo supervisión.

Frente a este panorama es que la institución azulgrana dirigió el comunicado a la AdC. Que puede leerse en este link.

Esta iniciativa de San Lorenzo tiene que ver con que la AdC ya le dio por perdido el partido que debía disputar hoy ante Oberá (20-0).

📃 Ante la conocida situación sanitaria del plantel profesional, a fin de cuidar la salud de todos, San Lorenzo de Almagro ha solicitado a la Asociación de Clubes la postergación de los próximos dos partidos correspondientes a la Liga Nacional:

Sin embargo el martes pasado, un día después que San Lorenzo comunicara los contagios, la AdC publicó en su página web una serie de medidas reglamentarias frente al nuevo escenario.

La AdC le dio a los clubes que sufrieran contagios múltiples la posibilidad de promover jugadores de acuerdo con la lista de buena fe presentada antes del inicio del torneo. Como también, la chance de incorporar al equipo principal (Liga Nacional) jugadores de sus respectivos equipos de Liga de Desarrollo o bien los propios del club que no necesariamente integren el equipo de LDD ni de Liga A.

Por el contrario, la restricción que implementó es que no habrá reprogramación de partidos.

"En el caso de que un partido no se dispute por no poder completar sus planteles, se le otorgará 2 puntos al equipo ganador (aquel que pueda completar su equipo) y 1 al perdedor (aquel que no logre completar el mínimo de fichas para jugar)", indicó la AdC.

Esta semana Oberá se solidarizó y deseó "pronta recuperación" a los jugadores azulgranas, pero sacó a la venta las entradas para el partido de hoy que finalmente no se disputará.

Información sobre la venta de entradas anticipadas para el partido del viernes 07 de enero a las 20hs vs San Lorenzo y sobre la situación actual de la Liga Nacional de Básquet .

— Oberá Tenis Club (@OberaTenisClub) January 4, 2022

La AdC justificó la nueva reglamentación frente a este escenario en el dato que dispone: el 97 por ciento de los clubes y en ambas categorías, tienen a sus planteles con esquema de vacunación completo.

"La no reprogramación de los partidos se da a raíz de que, como el sistema de juego cambió y el certamen se disputa tanto de local como de visitante, los clubes tienen sus giras planificadas y en muchos casos ya contratadas. Por otro lado, existe un calendario deportivo internacional a respetar, razón por lo cual se imposibilita contemplar un escenario de reprogramaciones similar al de la temporada pasada", agregó.