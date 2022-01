Gaby "La voz sensual del tango" presentará su show en la Costa Atlántica

La cantante bahiense Gaby “La voz sensual del tango” presentará el espectáculo Toda Mi Vida en las principales ciudades de la Costa Atlántica.

La artista empezará su recorrido el sábado 8 de enero a las 21:30 hs en el Café Cultural Che Borges (Calle 61 N°2545) de la ciudad de Necochea.

Durante la temporada estará también a Villa Gesell, Miramar, Lobería, Tandil, Balcarce, Pinamar y Mar Del Plata.

Además se presentará en la Fiesta Nacional de la Sal de General San Martín (La Pampa) y estará en el cierre del 8º Festival Nacional de Tango de Monte Hermoso, que se llevará a cabo del 18 al 20 de febrero.

Es la 14ª temporada de verano que la bahiense visita la Costa Atlántica y anticipa que su espectáculo tendrá muchos tangos que siempre ha querido cantar, algunos que acompañaron sus primeros discos, otros que forman parte del nuevo repertorio e incluso algunos de su autoría y perlitas de otros géneros: bolero, algo retro, íconos nacionales de los 60 y folklore.

Gaby es una de las más exitosas representantes del tango joven, con estilo, imagen y repertorio innovador que, sin salir de la línea clásica, deja su personal impronta en espectáculos, grabaciones e incursiones audiovisuales.

“Trabajar una nueva propuesta siempre es un desafío que me entusiasma. Cada verano ofrecí renovados espectáculos, pero en este caso es especial porque mi última gira fue hace dos años —antes de la pandemia— y el público siempre es una incógnita que me genera ansiedad y mucha responsabilidad. En esta ocasión me doy el gusto de incorporar algunas piezas folklóricas, algún clásico nacional de los 60, tangos que grabé y nunca he interpretado en vivo… Será un repertorio interesante y disruptivo para quienes acostumbran a ver mis espectáculos aunque, les anticipo que será 80% tango, como siempre. Es producido por José Valle y eso es garantía de éxito”, dijo.