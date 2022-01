Medina: "Lamento el uso político de un accidente que casi me cuesta la vida"

El delegado regional de la (Comisión Nacinal de Riesgos del Transporte) CNRT y exconcejal de Bien Cómun, Daniel Medina, dijo que lamenta "el uso político que se le quiere dar a un accidente que casi me cuesta la vida".

Es que el bloque de Juntos presentó un proyecto de informe por un vuelco que protagonizó Medina el pasado 16 de diciembre, a la altura de Azul, a bordo de un vehículo 0Km de la CNRT.

"Considero que si un funcionario no está a la altura de las circunstancias, debería dar un paso al costado. Lamentamos la falta de transparencia ante este siniestro vial que involucra a recursos que pagamos con nuestros propios impuestos", había expresado el presidente del bloque oficialista local, Santiago Maidana.

"Me parece malo que haya una especulación política por un accidente que a uno le pudo haber costado la vida. Que nunca le pase lo que me pasó a mí. Y que use cinturón de seguridad", dijo Medina, quien negó que se haya buscado mantener en reserva el accidente.