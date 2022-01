Cómo fue el rol de Sergio Massa en el acuerdo con el Fondo Monetario

Por Enrique Iommi / Especial para La Nueva

Desde el miércoles y a pedido del Presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, empezó a comunicarse con sus contactos políticos en Estados Unidos y el lobby económico demócrata para lograr el apoyo de la Casa Blanca y del Tesoro en la búsqueda de un acuerdo con el FMI.

Así, aprovechó su buena relación con el director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González y del subsecretario de Estado, Ricardo Zuñiga; del senador Bob Menéndez y del miembro de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks.

Esos mismos minutos Massa empezó a tener llamados y reuniones puertas adentro en el Gobierno, para garantizar el mayor acompañamiento posible aun cuando eso generó tensión con el propio ministro Guzmán en la exigencia de mejores resultados.

Un “excel” del gobernador de la provincia de Buenos Aires sería “de enorme utilidad” para destrabar varios aspectos y seguir adelante.

El presidente de la cámara de Diputados dejó a un lado las diferencias con Guzmán y se puso el “overol” para trabajar y conseguir el tan ansiado acuerdo. Fuentes del gobierno nacional expresaron que "estos son los momentos donde aparece el mejor Massa. El hombre de Estado. El que se aburre con las peleas chiquitas pero que en esas peleas grandes es como Diego jugando con toda la cancha en contra".

Anticipando el debate en el Congreso, Massa fue cauto y, sabiendo que el acuerdo con el FMI depende de todos, cuando se contactó con los jefes de la oposición les pidió responsabilidad. Aunque los opositores se quejaron de que el mayor ajuste quedaba para el próximo gobierno y eventualmente lo deberían hacer ellos, Massa les contestó a todo lo mismo: "primero nos van a tener que ganar".

Por último, antes del anuncio con el que el Presidente oficializó el acuerdo, varios periodistas ya tenían embargada la declaración de Massa para comunicar ni bien fuera el anuncio. Lo que demuestra que no solo manejaba la información, situación que no ocurrió con otros funcionarios del Gobierno, sino también la decisión de apoyar a un Presidente, que no precisamente contaba con el apoyo de los propios.