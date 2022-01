Scaloni dio positivo de coronavirus y no viajará a Chile con la Selección

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, anunció hoy que no podrá viajar con el plantel para el partido contra Chile debido a que sigue dando positivo en Covid-19, y tampoco podrán estar los futbolistas Alexis MacAllister y Emiliano Buendía por el mismo motivo.

"Tanto (Pablo) Aimar como yo, no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando positivo. Para entrar a Chile hace falta un negativo", explicó el DT argentino en conferencia de prensa virtual.

Por esa razón, quienes encabezarán la delegación argentina serán Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente, que se sumará a último momento.

Además Scaloni confirmó que no podrá contar con Alexis MacAllister, por dar positivo en coronavirus, y Emiliano Buendía, quien fue su contacto estrecho y por ende ambos están aislados.

Scaloni dijo que él ya está "recuperado" pero el análisis PCR le sigue dando positivo, por lo que no puede ingresar a Chile, cuyas leyes sanitarias exigen que sea negativo.

"Aclaro que yo me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese es el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile".

Acerca de la ausencia del capitán Lionel Messi para esta doble fecha de eliminatorias, Scaloni reconoció que les "encantaría" que el jugador del PSG "este acá".

"Charlé con él y me dijo que el Covid lo afectó bastante. Es importante que se ponga bien, y por eso decidí que lo mejor era que se quedara en su club", expresó.

Scaloni se mostró algo "fastidiado" por el positivo de MacAllister, que afectó también a Buendía, porque "alguno de los dos capaz iba a ser titular".

"El equipo lo tengo decidido pero, con todo lo que estamos pasando, es imposible comunicarlo. Llegando a Chile harán PCR y mañana tendremos los resultados", indicó.

Sobre cómo cree que será el partido ante Chile, que además tendrá el condimento de la altura de Calama, Scaloni se mostró esperanzado en que Argentina sea "un equipo bien plantado ante un rival durísimo".

"Será un partido muy difícil. Chile es un rival que sabe lo que quiere. No se le dieron algunos resultados y ahora querrán ganar sí o sí. Espero que los jugadores que van a salir en cancha sigan demostrando que están a la altura. Debemos brindar diferentes alternativas de juego. Creemos que puede ser un buen momento para probar otras cosas", enfatizó. (NA)