Marley contó que Mirko habla con su abuelo fallecido

Muchos creemos que los abuelos son imbatibles y que es imposible reemplazarlos. Hace tres días se estrenó el reality "Marley y Mirko: un viaje por nuestro mundo" y en uno de los capítulos se observa uno de los momentos más lindos de la televisión.

En este sentido, Marley indicó que su hijo se comunicó con su padre, quien falleció hace varios años producto de una enfermedad. Ante la sorpresa, el conductor le explicó cómo fue la situación a su amiga Florencia Peña.

“El otro día vio una foto de mi papá, que falleció hace muchos años. Me preguntó y le dije quién era. Más tarde, cuando lo acosté para dormir, cerró los ojos y me dijo: ‘Papá, cuando cierro los ojos veo angelitos y lo veo a tu papá’. Yo me quedé flasheado”, contó Marley

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Luego, el conductor también contó otro episodio días después relacionado a su padre y a su hijo que le llamó mucho la atención: “Estábamos en la casa de mi vieja y se puso como a hablar por teléfono.

Dijo: ‘Hola, abuelo’. Le pregunté dónde estaba y me dijo ‘ahí’ y señaló el sillón donde siempre se sentaba en la casa de mi vieja, como que estaba ahí en ese momento”.

Desde un principio, todos los cercanos a la familia señalan que el menor es muy parecido al padre de Marley, quien murió en 2004.

Luego de la historia, Flor Peña también contó la experiencia que vivió tras haber contratado una medium por la muerte de su papá. La actriz decidió comunicarse con él luego de un proceso difícil de varios meses en dónde no pudo afrontar el dolor de su pérdida. (NA)