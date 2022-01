Isabella nació hace un año y todavía no conoce la luz del sol

Laura Gregorietti

La familia Impala-Muñoz esperaba con ansias el nacimiento de las gemelas Isabella Renata y Victoria Luciana, el 19 de enero de 2021.

Con 38 semanas y un embarazo que transcurrió sin sobresaltos, a pesar del alto riesgo que conlleva la gestación de gemelos monocoriales, las "gemes" nacieron en la maternidad del Hospital Penna aparentemente sin ningún problema, hasta que Isabella comenzó a ponerse morada y se la llevaron de inmediato.

El diagnóstico no se hizo esperar: atresia esofágica grado tres. Se trata de un defecto de nacimiento en el que parte del esófago del bebé (el tubo que conecta la boca con el estómago) no se desarrolla adecuadamente.

Desde el diagnóstico, Isabella no ha salido del hospital. No conoce el viento, la lluvia ni el calor de un rayo de sol. No ha podido jugar con su gemela ni disfrutar de sus dos hermanos mayores, una nena y un varón de 16 y 18 años respectivamente.

"Ya queremos y necesitamos que esté en casa. Con mi mujer Alejandra hacemos turnos de 12 horas cada uno en el hospital. Ya aprendimos a cambiar traqueotomías y botón gástrico, y estamos en condiciones de llevarla a nuestro hogar, ella necesita otra vida pero no podemos hacerlo sin las máquinas que necesita que son B-pap con humidificador y una máquina para alimentación continua de leche parenteral y enteral, además de un generador de energía", contó su papá José Luis.

Entre todos los aparatos, la suma de dinero que necesitan sobrepasa los 400 mil pesos, costos que de ninguna manera pueden afrontar.

"Algunos me dicen que el generador se puede tramitar en Edes, pero yo no tengo información concreta ni los tiempos que manejan ellos. Yo hago trabajos particulares de pintura y carpintería pero con los horarios que tengo para estar en el hospital, nunca puedo trabajar mucho y tengo que resignar muchos laburos que me ofrecen. Además, la gemela -con la que ha pasado muy poco tiempo- tiene que quedarse con alguien en ese tiempo y la estamos descuidando a ella también, resignando tiempo de su crianza y ella también necesita a sus padres", dijo.

La foto de las "gemes" habla por si sola. Mientras Victoria tiene un peso y un tamaño habitual para su edad, Isabella pesa lo mismo que un bebé de unos tres meses: algo más de 6 kilos.

"Siempre estuvo internada, nunca comió por boca, por eso la diferencia de tamaños. Si bien fue operada de manera exitosa, ella como no sabe lo que es comer por boca se niega a hacerlo, necesitará un largo tiempo de terapia y estimulación temprana, nos espera un enorme desafío por delante, pero sin la ayuda de la gente dudo que podamos hacerlo".

José Luis no habla de tiempos de recuperación porque no los tiene. No saben hasta cuando se extenderá el uso del respirador en su hija.

"Está con una traqueotomía, no han podido sacársela y solo Dios sabe el tiempo que tendrá por delante con ese aparato, quizá años, no sé. En las operaciones se han lastimado los pulmones, tuvo broncoespasmos, virus y bacterias por estar en terapia y muy grave infinidad de veces".

A pesar de tener algunos benficios que brinda Anses la plata no alcanza para todos los insumos que necesita Isabella para tener una vida más normal en su hogar.

"La ayuda social es de 4 mil pesos por mes, lo que me cobraría una enfermera especializada por día. Yo tengo ingresos muy justos, por debajo de lo que necesitaríamos para vivir, pero es que tengo muy poco tiempo para trabajar, no me rinde lo que hago. Me voy a la noche al hospital y al mediodía me reemplaza mi mujer y así desde hace un año. Tengo una ayuda de un familiar también, pero si mi hija estuviera en casa yo podría buscar un trabajo normal, formal, con todas las de la ley, donde podría tener también acceso a una obra social, que es lo que más necesitamos porque la nena demanda muchos insumos y cuidados".

Pero, a pesar de todo, José es optimista con respecto a la salud de Isabella.

"Una vez que aprenda a comer, suponemos que las cosas van a cambiar. Somos conscientes que necesitará tratamiento en su esófago de por vida, cada cierto tiempo, porque con los años la operación que hicieron necesita una corrección ya que eso que hicieron se estrecha nuevamente, pero seguirá controlada sin problemas, Dios quiera".

Para los que puedan ayudar, el teléfono de José Luis es 2915 03-3967 y su cuenta de mercado pago es CVU: 000000-310005-4378-325991 (separada por guiones para una mejor lectura), Alias: curry.buje.demo.mp