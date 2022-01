Calor, silencios y falta de agua: otra vez, el drama de todos los veranos en Bahía Blanca

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com

Trece días pasaron ya del 2022. El calor agobia las calles y a la gente que no pudo escaparse a destinos más confortables deberá soportar una semana con las mayores temperaturas en mucho tiempo. Lo peor es que gran parte de los bahienses debió y deberá atravesar estos días sin un servicio fundamental como es el agua o, en algunos casos, a cuentagotas.

La escasez del servicio en la ciudad no es algo nuevo; de hecho, hace varios años que se viene dando y recrudece con la llegada de los meses cálidos. El verano pasado fue un verdadero infierno para miles de personas que debían hacer un cuidado extremo del recurso, dejar las tareas más cotidianas como lavar los trastos o su ropa para horarios de madrugada en los que la presión volvía -a veces-, subir a sus techos para llenar sus tanques cuando el camión de ABSA acudía luego de sus quejas, y pasar horas y horas haciendo catarsis en redes sociales y en protestas callejeras sin que llegara una solución real.

Proyección de obras, teléfonos gratuitos que no siempre respondían, silencio de muchos entes, denuncias ante la OMIC o la Defensoría del Pueblo y promesas de futuras reuniones para volver a analizar una cuestión sin fin, se fueron sucediendo desde noviembre en adelante, sin respuestas satisfactorias.

La única realidad terminaba siendo una canilla abierta, que goteaba de a ratos.

Llegaron posibles soluciones: el gobierno de la Provincia y su titular, Axel Kicillof, prometieron una serie de obras de mayor y menor calibre para que el problema quedara en el olvido. Aclaraban, sin embargo, que muchas iban a tardar varios meses en llevarse a cabo y que, seguramente, el verano 21/22 volvería a encontrar a la ciudad con la escasez de un recurso básico para la vida humana.

Se hicieron algunos trabajos menores y se licitaron los proyectos más importantes. Desde La Plata aseguraban que algunos de coyuntura podrían comenzarse antes del fin del año pasado. Las compulsas pasaron pero las adjudicaciones no llegaron. Por si fuera poco, conforme corrían los meses, varios puntos de Bahía Blanca se convirtieron en pequeños oasis donde brotaba agua potable a través del asfalto, producto del mal estado de las cañerías.

Hubo, en diciembre, una primera reunión de la Mesa del Agua -integrada por representantes del Concejo Deliberante, de ABSA, de ADA y algunos vecinos- en la que las autoridades se comprometieron a elevar un pedido a la Provincia para conocer el estado de todas la obras proyectadas, todavía sin respuesta y, por lo que se dice en algunos ámbitos, sin enviar.

En medio de todo esto, regresó el calor; y fuerte. El mes pasado, como volverá a ocurrir en estos días, las fuertes temperaturas volvieron a tomar las calles bahienses y la gente nuevamente comenzó a quejarse; no desde un lugar en particular de la ciudad, sino de varios. El tema, esta vez, no fue una constante en los medios ni en la agenda política.

Para muestra basta un botón. Pero este tipo de quejas hay que multiplicarlas por miles en distintos puntos de la ciudad.

Días atrás, una de las representantes de la Mesa del Agua reconocía por “LU2” que los vecinos se sienten desamparados al tener que atravesar nuevamente la misma situación año a año.

“Las autoridades no pueden decir que esta vez la cuestión las agarró desprevenidas. Esto no es algo nuevo” , señalaba.

Casos como este hay miles en toda la ciudad. A nivel local y provincial, algunos esbozan que las obras que se pudieron hacer durante los últimos meses ayudaron a que la situación no sea aún más complicada.

Mientras tanto, palabras más, silencios menos, nada cambió. Nadie da respuestas serias. La gente sigue protestando por la falta del recurso.

Y la canilla sigue abierta, sin que siquiera salga un triste hilo de agua de ella.