Ya no se ocultan: Nicolás Furtado y Ester Expósito, enamorados en Punta del Este

A Nicolás Furtado nunca le gustó hablar de su vida privada. En las pocas entrevistas que da, el actor uruguayo solo se presta hablar de su carrera y evita dar detalles de su vida amorosa. Sin embargo, en las últimas semanas había dado indicios de su incipiente romance con la española Ester Expósito, a quien conoció tras instalarse en Madrid para el rodaje de la película El juego.

A fines de octubre el protagonista de El Marginal publicó la primera foto con la estrella de Élite en sus redes sociales. Quizás para que dejaran de vincularlo con la China Suárez, ya que se dijo que la actriz le había sido infiel a Benjamín Vicuña con él. "Las calles de Madrid y su gente", escribió Furtado en una imagen en la que se la ve a la joven de 21 años en una avenida, cruzada de brazos luciendo un buzo celeste y un sombrero piluso negro que le tapa la mitad de la cara.

Y aunque desde aquel momento los dos dieron a entender que estaban juntos sin decirlo de manera explícita, los actores terminaron de confirmar su noviazgo en Punta del Este, donde se instalaron para festejar Año Nuevo y descansar unos días en el momento más alto de la temporada. "Las primeras del año", se limitó a escribir Nicolás en Instagram y entre las siete imágenes que compartió se destaca una en la que se lo ve con Ester en la habitación de un lujoso hotel. Además, la pareja fue vista en distintos eventos que se llevaron a cabo en la ciudad balnearia uruguaya, como la fiesta Bresh, en la que, lejos de ocultarse, ambos accedieron a sacarse fotos con fanáticos.

¿Ester Expósito contra la China Suárez?

Semanas atrás, la joven española causó revuelo por haberle puesto "me gusta" una publicación de la revista Paparazzi en la que calificaban a la China Suárez como “robamaridos”. "En nuestras stories, el primer matrimonio que la China se 'cargó' y que le valió el tremendo mote de 'robamaridos'", decía el posteo al que le puso un corazón y disparó un nuevo escándalo.

La periodista Karina Iavícoli contó en Intrusos que la española se enojó con Suárez por un llamado telefónico. “Eugenia lo llamó a Nico de vuelta. En este período. Pero él quiere hacer las cosas bien con Ester, así que se lo contó. Le blanqueó, como un voto de confianza... Ella lo llamó para reclamar algunas cosas. Está enojada y siente que él debería haber tirado una lanza por ella. Por otro lado, me enteré de que siente lo mismo de Benjamín Vicuña. Siente que se quedó sola y que nadie la bancó”, relató. Y sumó: “Lo llamó de vuelta a Nico para decirle ‘flaco, no me gustó lo que pasó’, porque nadie salió a defenderla”.