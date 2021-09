Pegó una patada voladora, no lo sancionaron y jugará ante Los Pumas

El domingo venidero Argentina enfrentará a Nueva Zelanda en su vuelta a la acción en el Rugby Championship.

El partido comenzará 4.05 y se jugará en el CBUS Super Stadium de Gold Coast de Australia, por la tercera fecha.

Mañana el técnico Mario Ledesma anunciará el plantel en conferencia de prensa virtual, a las 8.

Antes, la noticia que le agregó condimento a este cruce llegó por el lado de los All Blacks, que podrán contar con el fullback Jordie Barrett.

El jugador viene de protagonizar una muy dura acción de juego ante Marika Koroibete (Australia), el sábado pasado en Perth.

A pesar de la violencia de la situación (fue a buscar una pelota aérea con la pierna derecha levantada e impactó la cara del rival con su botín), ayer el comité judicial de Sanzaar lo declaró "inocente".

Jordie Barrett sees red for making direct contact to the head with his foot 🟥



The Rugby Championship. Every Match. Ad-free. Live & On Demand.#StanSportAU | #BledisloeCup | #TRC2021 pic.twitter.com/C4uOmvYCYs — Stan Sport (@StanSportAU) September 5, 2021

El fallo resultó polémico y desató miles de expresiones de repudio en las redes, como también generó los memes habituales.

BREAKING NEWS: After the SANZAAR ruling of the Jordie Barrett incident at the weekend, @Oldsuliansrfc have now appointed Liu Kang as their Catching Coach once he’s finished his current contract with Outworld RFC. @RugbyInsideLine @rugby_ap @simonrug pic.twitter.com/u7uhTnaWhs — BennyP (@Bennyp1985) September 8, 2021

"Habiendo realizado una revisión detallada de todas las pruebas disponibles, incluidos todos los ángulos de cámara y pruebas adicionales, incluidas las presentadas por el jugador, un informe médico del jugador rival involucrado y de dos testigos expertos, y habiendo considerado las presentaciones de su representante legal, Stephen Cottrell, el Comité Judicial encontró que el Jugador (Jordie Barrett) no había transgredido la Regla 9.11 y por lo tanto no había cometido un acto de juego sucio", expresó el tribunal.

Jordie Barrett practasing his 'high ball' tekkers for next game pic.twitter.com/fdEsKmUAWm — Tom Shevill (@le_Shev) September 8, 2021

"Se levantó legítimamente en el aire para recoger una pelota aérea, cuando al tratar de recuperar el equilibrio en la trayectoria descendente, su botín hizo contacto inadvertidamente con la cabeza de su oponente. La naturaleza accidental del incidente llevó al Comité Judicial a encontrar que no hubo un acto intencional o imprudente de juego peligroso, con el resultado de que la tarjeta roja se borra del historial del jugador", concluyó.

Mirá este hilo con recopilación de situaciones similares que fueron sancionadas: