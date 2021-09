Cristina apuntó contra Macri y los candidatos de JxC: "No podemos dejar que sigan mintiendo"

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó hoy en duros términos a los dirigentes y candidatos de la oposición a los que acusó de "mentir", al tiempo que insistió en que se discuten "dos modelos de país" y reclamó que el lunes después de las PASO se pueda "debatir un país sin agravios".

La exmandataria se expresó así durante el acto de cierre de campaña del Frente de Todos para las PASO, donde criticó dichos recientes del expresidente Mauricio Macri sobre el peronismo y a la vez que apuntó contra los precandidatos a diputados María Eugenia Vidal y Diego Santilli, al poner un manto de duda sobre sus respectivas situaciones patrimoniales.

En una nueva aparición junto al presidente Alberto Fernández y la plana mayor del Frente de Todos, Cristina Kirchner destacó además la gestión de la pandemia de COVID-19, reconoció la crisis económica y señaló: "Esto no tiene que ser un cierre de campaña, tiene que ser una apertura de debate en el país".

En sus críticas a la oposición, mencionó que Macri había calificado al peronismo como "golpista" y apuntó: "En el Senado mi partido votó los allanamientos de mis tres casas y yo había sido la presidenta del peronismo. Entonces, ¿por qué dicen que no tenían mayoría? Rompieron el bloque y le votaron todo".

"Y no critico a nadie, son razones de política. Pero que no nos mientan, que se hagan cargo de que tuvieron mayoría para gobernar porque le votaron todos los proyectos. Me subleva la mentira, no podemos dejar que sigan mintiendo", remarcó la vicepresidenta.

Minutos después, sorprendió al referirse a Vidal y afirmar que "pese a la crisis de vivienda, la exgobernadora consiguió un departamento en Recoleta, a mitad de precio, y nadie le pregunta nada".

"Ni qué hablar del otro candidato, que vive en un piso de medio millón de dólares, le hicieron un préstamo y lo pudo devolver en un año", disparó luego Cristina Kirchner en alusión a Santilli.

Si bien dedicó buena parte de su discurso a cuestionar el tratamiento que los medios de comunicación le dan a los postulantes de la oposición y afirmar que a los del oficialismo los "maltratan", Cristina Kirchner también destacó la gestión frente a la pandemia que, según sostuvo, obligó al Gobierno a "atajar penales de algo que no se sabía cómo venía".

La exmandataria recordó que en ese momento se veía que "en Europa los ancianos y ancianas se morían como moscas, la gente no tenían respiradores" y en Nueva York había "camiones de refrigeración en las puertas de los sanatorios para cargar cadáveres", y señaló: "Sentí mucho miedo".

"Pensé: si esto pasa en Nueva York qué nos va a pasar a nosotros, en el conurbano. Me imaginaba gente en los pasillos, que iban a ir las cámaras de televisión a mostrar cómo se nos moría la gente", reveló la dirigente y agregó: "Pero con miedo, con angustias, sin saber de qué se trataba salimos a la cancha a hacer lo que sabemos, a cuidar a la gente y a construir".

En este sentido, destacó los hospitales especiales que se montaron para los infectados de COVID y remarcó que "cuando salieron las vacunas" el Gobierno "compró y fue a donde se podían conseguir", en una defensa de las gestiones realizadas para la adquisición de esos insumos.

"Estamos cerca de los 60 millones de vacunas, uno de los países que más vacunas ha adquirido", afirmó la expresidenta a la vez que puso de relieve el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que se dispuso durante la cuarentena.

Al respecto, subrayó: "Durante el tiempo que no se podía salir, el Estado argentino puso mucha pero mucha plata, a los empresarios, a los trabajadores y a todos aquellos que necesitaban un auxilio económico porque no podían salir".

Tras señalar que ahora "la economía empezó a crecer", la titular del Senado sostuvo que la tarea por delante del Gobierno es que "el crecimiento no lo aprovechen cuatro vivos y la gente se quede con la ñata contra el vidrio".

"En 2015 la Argentina tenía el salario en dólares más alto de Latinoamérica y la devolvieron cuatro años después con uno de los salarios más bajos de América Latina", remarcó la vicepresidenta.

Tras coincidir con el Presidente en que lo que se disputa en estas elecciones tiene que ver con "dos modelos de país", Cristina Kirchner sostuvo: "Lo que se recuperó se perdió en pandemia. Y hoy tenemos un retraso salarial importante. Es la Argentina que hay que reconstruir".

"Espero que el lunes podamos debatir un país sin agravios, sin insultos, que cuando vayamos a discutir a un medio no maltraten a un candidato", agregó la vicepresidenta y concluyó: "La responsabilidad institucional no es solamente de quienes gobiernan, es también de la oposición, de los medios, de los sindicatos, de los empresarios, que tienen que saber que un país no se construye solo". (NA)