Alberto Fernández le pidió "reflexión" a la oposición y reveló cuál es su "obsesión" en el Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández aseguró que los argentinos "se van a dar cuenta de que hay dos proyectos en pugna" en estas elecciones y se inclinarán por el Frente de Todos, a la vez que remarcó que su "verdadera obsesión es que la unidad no se quiebre y se fortalezca día a día".

"Estoy seguro de que los argentinos se van a dar cuenta que hay dos proyectos en pugna. En uno se prioriza la vida, el trabajo, el desarrollo, la educación pública, la salud. Y en el otro no. Simplemente. En el otro es todo un problema de marketing, redes, imágenes", sostuvo el mandatario. En una entrevista con La Capital de Mar del Plata, el jefe de Estado arremetió contra la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad María Eugenia Vidal: "Alguien que fue gobernador hace dos años se escapa de su provincia porque no puede explicar lo que hizo. No puede. Eso es lo que pasa y creo que la gente a eso lo va a entender y nos va a acompañar".

Asimismo, Alberto Fernández se refirió al clima interno en el oficialismo y definió como su "verdadera obsesión" que "la unidad del Frente de Todos no se quiebre y se fortalezca día a día". En ese sentido, afirmó que el Frente de Todos sigue "siendo una fuerza electoral poderosa" porque los dirigentes han "sabido convivir y preservar la unidad" del espacio político.



"Nuestro espacio tiene una dirigente política excepcional como es (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner), tiene dirigentes jóvenes, como (el líder de La Cámpora) Máximo (Kirchner) y (el del Frente Renovador) Sergio (Massa). Tiene una suerte de catalizador de la unidad que se llama Alberto Fernández", destacó. Y subrayó: "El pueblo necesita de esa fuerza electoral para que haya alguien en el poder que piense en ellos".

De cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo, el Presidente afirmó que no percibe apatía en los argentinos, pero sí "en la sociedad mundial porque es un tiempo difícil, amargo, agrio, no es el mejor de los tiempos" por la pandemia de coronavirus. A la vez, Alberto Fernández indicó que estar al frente de la Casa Rosada y tener que lidiar con la pandemia de coronavirus le otorgó "una enorme experiencia, la de gobernar en un tiempo de carencia de esperanza donde en realidad la muerte caminó al lado".

"Fue un tiempo muy desagradable para todos nosotros. Me dio una gran experiencia, no la más grata, pero una gran experiencia en ver cómo hacíamos que el Estado funcione y cómo inventábamos mecanismos para socorrer a las principales víctimas de esa pandemia", agregó.

Y profundizó: "Una enfermedad nos hizo pedazos. Pese a todos los esfuerzos que hicimos, no pudimos evitar esos resultados. La única tranquilidad que tenemos es que no hubo ningún argentino que no recibió el tratamiento médico que necesitaba. Ninguno se quedó golpeando en las puertas del sanatorio y le dijeron no hay camas para vos. Eso pasó en muchos lugares del mundo, de América latina pero en la Argentina no pasó. Y esa es la tranquilidad que nos queda. Porque además pudimos hacer eso después de reconstruir un sistema de salud que estaba destruido".

Finalmente, pidió a la alianza opositora Juntos por el Cambio "un poco de reflexión" y los acusó de que "debaten quién va a ser el candidato de 2023 y arman y desarman argucias electorales, y preparan campañas mediáticas, inundan las redes con noticias falsas y ciertas pero todas a favor de ellos". "Yo estoy pensado en el día 100. Tuve 99 días sin pandemia. Estoy soñando que llegue el día 100 de la normalidad para ver cómo a partir de ese instante impulso todo para que la Argentina crezca. Ellos están pensando en otra cosa, en qué van a hacer en 2023. Mi problema es el presente, qué hacemos con los problemas de los argentinos hoy", planteó.

Y concluyó: "Cuando uno les pregunta que querés hacer, la única respuesta es: `No me hablen de Macri´. Y cómo no te voy a hablar de Macri si vos apoyaste todo lo que Macri hizo. Decime qué vas a hacer de distinto. Cuando les preguntan qué van a hacer, la respuesta es que van a hacer lo mismo que Macri, pero más rápido. Si van a hacer eso, que por favor no vuelvan porque el daño que generaron al pueblo argentino fue inmenso". (NA)