Por Walter Gullaci / wgullaci@lanueva.com

A fuerza de talento y una voz que conjuga perfectamente la sensualidad que surge del tango, Gabriela Biondo transita esta pandemia en medio de nuevas letras y composiciones. Sin la adrenalina del escenario, pero con la inspiración y creatividad a pleno. Como a ella le gusta.

Madre de Galo, de 15 años, y esposa del multifacético productor José Valle, lejos estaba Gaby de soñar este presente artístico.

Una cita permanente con el tango. O más bien, con el arte que despierta nuestra música ciudadana.

1. "El tiempo de pandemia lo utilicé para componer canciones, hacer nuevos programas de radio y potenciar mucho contenido para las redes, lo que lleva su tiempo. También sirvió para programar mucho lo que se venía en función de esta dualidad de presencialidad muy acotada y virtualidad".

2. "A veces el contexto nos obliga a innovar, y máxime ocurre cuando tenés al lado a José (Valle, su esposo), quien es un permanente innovador de nuevos proyectos. Creo que cuando una se ve acorralada por una situación como la que nos planteó esta pandemia, surgen situaciones que están buenas".



3. "Estoy convencida que las mujeres, a veces, somos más machistas que los hombres. Las limitaciones a las mujeres en ocasiones las imponemos las propias mujeres. En lo particular, a pesar de mi apodo (La Voz Sensual del Tango) tengo una muy buena relación con las mujeres. Creo que me pinto, me maquillo y me visto para las mujeres. Quizás porque somos mucho más detallistas que los hombres. Por otra parte, si la mujer no quiere ir a verme a un espectáculo, probablemente no va a ir en pareja. Por eso hay que ganarse a la mujer".

4. "Suelo ser muy contemplativa en cuanto al género. Intento no ser vulgar. Lo de mi apodo en cuanto a lo sensual tiene que ver con que el tango es sensual".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

5. "Hoy en día temas como la libertad de elección sexual y de identidad, han avanzado y está buenísimo que así sea. Pensar en no poder expresarse libremente, en no decir lo que se siente, es terrible".

6. "Mi formadora fue Mónica Odoux. Ella es mi profesora de canto desde los 12 años y me marcó fuertemente. Cuando aparecí en mi casa con la idea de ser cantante de tango, mis padres se agarraron la cabeza. Antes me habían dejado hacer de todo: patín, tocar el piano, gimnasia artística. Y cuando llegué con esta inquietud no sabían adónde llevarme. ´¿Qué hacemos?’, se preguntaron. Estaban como desorientados. Pero nos conectamos con Juan Carlos Polizzi, un músico de gran trayectoria. Y bueno, me dijo que si me quería dedicar al canto tenía que estudiar. Y me recomendó que vaya a lo de Mónica. Una segunda madre para mi".

7. "Me mudé a Buenos Aires a los 18 años para estudiar. Y desde el vamos estuve muy acompañada por José. El tiene una visión de las cosas muy profunda. Digo, como él mismo sostiene cuando habla de mí, que también me salvó y me cambió la vida en muchas cosas".

8. "Antes de conocer a José no pensaba en ser madre, ni en tener una pareja estable, ni en casarme. Pensaba en ser una buena tía. Fue él quien me cambió esa percepción. Nada me llenaba de las relaciones que había conocido".

9. "Intento ser mejor madre de lo que fui como hija. Fui buena alumna, pero en la parte íntima, familiar, los hice renegar bastante a mis Viejos".

10. "Me resulta muy fácil empatizar con la situación del otro. Trato de hacer lo posible de colaborar en lo que sea con mis afectos".

11. "Me molesta mucho la falta de solidaridad, de considerar al otro. Por ejemplo este tema de la negación a vacunarse contra el Covid. Hay casos, claro, como el de mi tía abuela, de 96 años, que no se quiso vacunar porque en realidad no se vacunó en su vida. Pero ciertas actitudes son incomprensibles".

12. "Me gusta mucho escribir obras musicales, de tango, que tengan cierto contenido. El mensaje cantado con contenido adicional. El trío Muñecas Bravas era un show humorístico guionado por mí. Y ahora escribí una obra de multigénero, porque somos varias las cantantes, parafraseando un poco a este tema de la pandemia, lo que nos dejó de positivo y de negativo a cada una. En fin. Intento brindar una obra integral".

13. "Febrero marcó mi última salida a un escenario con La Descamisada. Fue un trabajo actoral arduo el de Gimena (Costanza, en el papel de Evita). Realizó un trabajo impresionante en la elaboración del personaje, visitando lugares como el Museo Evita, o al conseguir el libro de costura de la madre. Cosas que tenían que ver con la intimidad de Evita. Es una obra con un muy buen libro de Homero Bimbo y una producción excelente por parte de Daniel Llamas y José".

14. "Si hay intensiones de generarse un lugar, creo que Bahía Blanca ofrece diversidad de opciones para los artistas locales. Hay mucha movida cultural porque se han abierto muchos sitios nuevos en los últimos años, que espero continúen luego de esta pandemia".