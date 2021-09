Manes: "Somos la mejor opción para ganarle al kirchnerismo y que no vuelvan más"

El precandidato a diputado nacional bonaerense por Dar El Paso en la alianza Juntos, Facundo Manes, afirmó hoy que en las PASO los ciudadanos de la provincia "tienen la oportunidad de convertir la resignación y el miedo en esperanza" y sostuvo que "daremos el primer paso de esto que no tiene ni techo ni fecha de vencimiento", al expresar que representa "la mejor opción".

"Estamos frente a la mayor crisis de la Argentina, había que reconstruirla antes de la pandemia y nos agarró frágiles y pobres. Hay que hacerlo con más fuerza y tenemos que superar la grieta que nos embrutece y empobrece y la mejor manera es con lo que estamos acá para dar un salto por arriba al laberinto", graficó.

Manes cerró hoy su campaña en territorio bonaerense durante un acto que se realizó en Quilmes, donde tuvo el apoyo de los gobernadores radicales de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Jujuy, Gerardo Morales; el senador Martin Lousteau y el dirigente radical Ernesto Sáenz, entre otros.

Manes sostuvo que "se viene un mundo nuevo y no se puede enfrentar con las herramientas de siempre. La mejor manera es ganar el domingo con el voto de Cambiemos, el que nunca nos votó o el que se sintió defraudado y vuelve".

Detalló que en su recorrida por los diferentes municipios observó que "la gente no cree en nada y tiene razón. La gente me dice que quiere educación, educación y educación".

Aseguró que "somos la mejor opción para ganarle al kirchnerismo en noviembre y que no vuelvan más" y explicó que se animó a dar el paso por "los que se despiertan todos los días y encuentran un propósito común para levantarse cada mañana".

Mostrando su boleta en alto, detalló que ese voto "no es un papelito" sino que representa "a los pequeños comerciantes que abren las puertas de su local y enfrentan la crisis, las madres que tienen que salir a trabajar para alimentar a sus familias, los jóvenes que estudian y trabajan, para poder tener su propio hogar algún día o el padre de familia que, una vez más, sale a buscar un trabajo digno", a los que consideró como "los verdaderos héroes y heroínas de la Argentina"

"Por ellas y ellos esta ola es imparable, porque a la Argentina no alcanza con administrarla, hay que inspirarla y por eso les digo, especialmente a los jóvenes que están desilusionados, no acepten las cosas como están, no aflojen, porque cuando en la historia de la humanidad los jóvenes lucharon, pasaron cosas inimaginables", resaltó

Pidió además a los militantes que "de acá al domingo hablen con cada amiga, amigo, con cada vecino y vecina y díganle que en esta elección nos jugamos nuestro futuro. Y les pido una energía extra a los fiscales, porque en esta elección tenemos la oportunidad de convertir la resignación y el miedo en esperanza".

Sostuvo que "(Astor) Piazzola dijo que la música es el lenguaje universal de la humanidad y yo les digo a ustedes que el voto es el lenguaje universal de la rebeldía y el voto es la palabra a la que ellos más le temen".

Consideró al voto como "la voz de millones de personas que no se resignan a aceptar las mismas prácticas de siempre y que le dicen basta a las divisiones que nos separan y que deciden no renunciar a la Argentina". (Télam)