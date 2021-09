El Gobierno admite "menor cantidad" de votantes, aunque aclara que la "Argentina es un país que vota"

En Casa Rosada pronostican una "menor cantidad" de votantes que participen de las PASO del próximo 12 de septiembre, pero aclaran que "la Argentina es un país que vota", porque "está en la cultura argentina".

"La cantidad de electores va a ser menor que en 2019. Quizás baje un poco el porcentaje de asistencia, como está pasando en todos los procesos electorales", subrayaron a NA fuentes oficiales.

En ese marco, destacaron que "la Argentina es un país que vota", y argumentaron: "Está en la cultura argentina ir a votar, no es algo que se cuestione".

Respecto del resultado electoral en tierras bonaerenses, fuentes con despacho en Balcarce 50 se definieron como "prudentes", y puntualizaron: "Las elecciones no están ganadas, pero estamos llegando de manera competitiva después de 16 años".

"La oposición no interpreta a la gente. En pandemia el peronismo oficialista llega competitivo a las PASO y estará mejor en noviembre", enfatizaron.

En ese punto, consideraron que el Ejecutivo nacional debe "ganar las elecciones y abrir la agenda", y agregaron: "Tenemos que continuar con la puesta en marcha de la agenda que teníamos antes de la pandemia".

"Nuestra agenda apunta a recuperar la economía y la industria, pero también con una clara visión feminista y de género", resaltaron.

Al referirse a Juntos por el Cambio, fuerza política que definen como "la verdadera oposición" del Frente de Todos", apuntaron: "Están sin discurso, sin agenda y sin nada que vender".

"No pueden decir que no hay República, que vamos a ser Venezuela, que no respetamos la Justicia, ni que tenemos mesa judicial para perseguir a propios y ajenos", dispararon.

En la Casa de Gobierno consideraron que "la gente todo lo que hizo el Gobierno durante la pandemia", y enumeraron: "Las ayudas económicas las decidió este Gobierno, no la derecha, y las vacunas las trajo (el jefe de Estado) Alberto (Fernández)".

"Los argentinos lo valoran. Algunos pueden putearnos, pero saben que enfrente está (el ex presidente Mauricio) Macri y la pasaron mal. Esa memoria está", justificaron.

En esa línea, reconocieron que "la pandemia les pegó a todos y al Gobierno también", y reflexionaron: "La gente reconoce que, con errores, nos ocupamos del tema. No estamos boludeando ni mintiéndole".

De cara a las PASO del próximo domingo, el cierre de campaña del oficialismo se llevará a cabo el próximo jueves en Tecnópolis, a las 14, con un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. (NA)