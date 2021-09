Alberto Fernández duro contra Macri: “Está en su esencia esa lógica de no valorar la democracia”

A seis días de las PASO, el presidente, Alberto Fernández señaló que si no hubiese sido por la política de negociación con el Fondo Monetario que llevó a cabo su Gobierno, el país debería haber pagado 19 millones de dólares. “A eso se comprometieron”, afirmó en relación a la gestión de Mauricio Macri.

En las últimas semanas, el ex presidente manifestó en los medios de comunicación que si el Gobierno "no cambia, se va a tener que ir". Ante esto, el presidente declaró: “Está en su esencia esa lógica de no valorar la democracia. Lo hemos visto con lo que hizo en Bolivia”.

En la misma línea, Fernández, en declaraciones radiales, criticó la participación del Gobierno de Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales, en Bolivia. “Lo que está investigándose en Bolivia no lo descubrimos nosotros, sino ellos mismos”, afirmó el mandatario y agregó: “Es una vergüenza enorme que hayan colaborado (Macri) con los golpistas de un país tan querido como Bolivia”.

El presidente confirmó la situación a la que hizo mención Sergio Massa, en la que reveló el pedido de ayuda de Mauricio Macri a Alberto Fernández, días después de su triunfo en 2015, para "ordenar" su gestión. “Él me pidió que lo ayude a calmar la economía. Me llamó y me dijo, voy a dictar una de esas medidas que te gustan a vos, lo que te pido es que me ayudes para frenar el drenaje de dólares que se están yendo”, declaró.

En la misma línea, el mandatario aseguró que se encontró en la disyuntiva entre ayudarlo o exponer las fallas de la gestión macrista. “Era o dejarlos en evidencia, o parar eso porque la gente estaba perdiendo. Lo ayudamos a que llegue al diez de diciembre para que el traspaso sea respetando las normas”, afirmó.

Para finalizar, Fernández aseguró ser optimista y haber dado todo de sí. “Fue un año singular. Miro para atrás y busco a qué presidente le pasó algo parecido, y vi que a Sarmiento le pasó algo parecido con la fiebre amarilla, y a Yrigoyen que tuvo la gripe española”, aseguró, y agregó: “Los argentinos van a saber medir esto, y nos van a acompañar”. (NA)