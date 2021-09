Le clavó el visto: Randazzo mostró el último mensaje que intercambió con Alberto Fernández

El precandidato a diputado nacional de Vamos con Vos por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo mostró el último mensaje que intercambió con el presidente Alberto Fernández y se quejó de que le clavó el visto, a la vez que advirtió que hay "un estado de decepción y una sociedad desenergizada".

"No tengo relación con Alberto Fernández. Tuve relación en 2017, cuando me incentivaba a que yo fuera candidato. Fue jefe de campaña mío y también de (el líder del Frente Renovador) Sergio Massa en 2013, cuando Massa en realidad hizo un acuerdo con (el del PRO, Mauricio) Macri, o sea que también fue jefe de campaña de Macri", sostuvo el postulante peronista.

El exministro del Interior y Transporte continuó: "No tuve más relación. Le mandé un mensaje el día que ganó y después no tuve más contacto. Le puse: 'Alberto, te felicito. De lo único que te vas a arrepentir es de lo que no te animás a hacer'. Nunca ni siquiera me puso un 'Ok'".

Para dar fe de sus palabras, Randazzo le cedió su celular a la periodista Guadalupe Vázquez, quien leyó al aire el mensaje al que hacía referencia el precandidato. Asimismo, negó que haya mantenido un encuentro en 2020 con el Presidente, en el que le habría ofrecido un ministerio: "Es todo mentira", subrayó.

Por otra parte, al ser consultado sobre qué hará en soledad en el Congreso, alejado tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, el postulante a diputado nacional señaló: "No va a ser solo. Si tenemos un buen resultado, va a haber un nuevo lineamiento en el Parlamento nacional. Estoy convencido de que los diputados de Córdoba de (el gobernador Juan) Schiaretti, de (Sergio) Uñac de San Juan... Va a haber un nuevo lineamiento".

Tras remarcar que no es "un buscacargo ni un oportunista" y afirmar que "se necesita un liderazgo transgresor", Randazzo analizó el escenario social de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

"Hay un estado de decepción, una sociedad desenergizada: no es la sociedad del 2001 donde había bronca. Y eso es preocupante. Nos han roto, de un lado y del otro. Hay una sociedad que cree que estamos condenados al fracaso. Hay que aunar el esfuerzo para empezar a construir una Argentina del trabajo, que tenga futuro", manifestó. Y agregó: "Es una buena oportunidad que vayamos a votar y si quiere castigar a este Gobierno, no lo haga premiando a quienes se fueron hace un año y medio".

Asimismo, cuestionó a sus contrincantes: "No escuché a ningún candidato pronunciarse sobre la nueva ley laboral: hay un miedo a qué va a pasar con los sindicatos. A mí me preocupa poco eso, porque lo que me preocupa es lo que está pasando con millones de argentinos que están en la informalidad". (NA)