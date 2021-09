Al Chino Trellini los ladrones le robaron hasta las ganas de volver a jugar

Por Fernando Rodríguez

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

“Desde que tengo la nena las prioridades son otras, aunque los horarios ahora ya no son tan incómodos. Así que empecé a entrenar, primero para ver cuántas ganas tenía de hacerlo nuevamente con frecuencia y, por el momento, mantengo el entusiasmo”, le contó Mariano Trellini, a La Nueva, sobre las 16 de ayer.

De esta manera, el Chino, de 43 años y uno de los jugadores con más ascensos de Segunda a Primera en el básquetbol local, estaba anunciado su regreso a las canchas, para jugar hoy por Independiente.

Minutos después, con mucha angustia, se comunicó para contar una situación que lo desmoronó anímicamente y que cambió radicalmente sus expectativas inmediatas.

“Cuando volví de la plaza con mi hija, me encontré con que me habían entrado a robar a mi casa, por lo que hoy (por anoche) no voy a entrenar y mañana tampoco a jugar”, explicó, además de detallar lo que se llevaron los ladrones.

Naturalmente, esta situación lo sacó de foco y le quitó, al menos por ahora, las ganas de volver a las canchas.

En consecuencia, su regreso se postergó y hoy Javier Musumeci no lo tendrá, en el partido ante Argentino (en duda Tomás Arana y Gastón Chaves), desde las 20.45, en Italia 250, arbitraje de arbitraje de Horacio Sedán, Nicolás Larrasolo y Santiago López Hoyos.

La segunda fecha del torneo de ascenso hoy tiene la particularidad que se enfrentarán cinco ganadores con cinco perdedores de la jornada inaugural.

Entre los otros cuatro partidos de la programación, sobresale el que protagonizarán La Falda (se sumará Federico González)-Velocidad, en Humboldt 52, donde dirigirán Alejandro Ramallo, Mauro Reyes y Lucas Paolete.

Comercial (ya con Andrés Almirón) visitará a El Nacional, un rival que puede incomodarlo, dirigiendo Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Francisco Irrazábal.

Sportivo Bahiense (sin Gustavo Banchero, esguinzado) recibirá a Whitense, dirigiendo Néstor Schernenco, Diego Kessler y Ludmila Munz.

En la visita estarán ausentes Claudio Sánchez (esguinzado), Santiago Abenel (de viaje) y Matías Iturbide (por estudio).

Mientras que San Lorenzo (ya sin Federico Biggi) irá a cancha de Barracas, arbitrando Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Camila Robles.